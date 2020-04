Coronavirus en Perú: Ingresos de aerolíneas en Perú caerían en US$ 1,300 millones

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, en siglas en inglés) pidió medidas de apoyo por parte del Gobierno Peruano, con el fin de enfrentar el impacto de la crisis del coronavirus sobre el sector.

“La aviación mundial se enfrenta a una crisis sin precedentes. El tráfico de pasajeros se ha detenido y los flujos de caja casi no existen hoy en día. Estimamos que los ingresos generados por el mercado peruano caerán en alrededor 1.3 mil millones de dólares (US). Aunque las líneas aéreas hayan tomado medidas de emergencia para reducir el impacto económico, en este momento se requiere el apoyo del gobierno para asegurar la liquidez que permita a las aerolíneas sobrevivir los próximos meses y así proteger los empleos generados por el sector del transporte aéreo. Se estima que la industria podría sufrir una crisis de liquidez de hasta 61.000 millones de dólares (US) en el segundo trimestre”, sostuvo Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas.

Frente a esta situación, la IATA pidió medidas de apoyo para la aviación al Gobierno peruano:

Impuestos:

La aviación es una industria fuertemente gravada por los gobiernos, especialmente en toda América Latina. Por lo tanto, hacemos un llamado a las autoridades peruanas para que concedan la postergación del pago de impuestos tales como el Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto a la Renta (IR), Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional.

Tasas aeroportuarias y aeronáuticas:

Postergación temporal del pago de la regalía del 46.551% que Lima Airport Partners paga al Estado Peruano y del pago de servicios de navegación aérea. Eso permitirá que LAP y CORPAC extiendan mejores condiciones de pagos y costos a las aerolíneas, reduciendo así la presión sobre la caja de nuestros miembros.

Flexibilidad aduanera:

No exigir cartas fianza para admisión y permanencia temporal de aeronaves. Cargas aeroportuarias: Reducción o eliminación de las cargas incurridas por el estacionamiento de aeronaves.

Financiera:

El turismo contribuye en gran medida a la economía peruana y la aviación desempeña un papel crucial en la facilitación del acceso al país. Por lo tanto, pedimos que el gobierno, a través del Fondo generado por el Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, así como por la formulación de políticas e incentivos que nos permitan acceder a créditos para mitigar el impacto económico en el sector a tasas preferenciales (COFIDE), pueda brindar opciones para ayudar tanto al sector turístico como al aerocomercial.

La aviación juega un papel vital para la economía del Perú, apoyando a una cadena de valor que incluye compañías de tamaño familiar o corporativo, una gran variedad de sectores, como por ejemplo la agricultura, la hotelería o instalaciones turísticas, como también el textil. Así la industria del transporte aéreo en el Perú aporta 1.7 mil millones de dólares (US) a su PBI y sostiene unos 341,000 puestos de trabajo (directos e indirectos). El gasto de los turistas extranjeros apoya otros 3.3 mil millones de dólares del PBI del país, totalizando una contribución total 5 mil millones de dólares. En total, 2.6% del PBI del país se sostiene con los insumos del sector del transporte aéreo y los turistas extranjeros que llegan por vía aérea.

Según previsiones de IATA, como consecuencia de la crisis del COVID-19, la contribución del sector al PBI podría bajar unos 258 millones de dólares (US) y colocar hasta 13,000 puestos de empleo directos y 100,000 indirectos en riesgo.

“Tan pronto como el virus COVID-19 esté bajo control, la economía mundial tendrá que reconstruirse. La conectividad aérea en turismo y comercio exterior será esencial para que eso suceda. Para el Perú es imprescindible tener conectividad aérea dentro del país – para llegar a los centros turísticos, industriales y de abastecimiento como por ejemplo en Cusco, Puerto Maldonado, Iquitos, Arequipa - al igual que a nivel internacional para asegurar el acceso al país para personas y bienes. Centros de comercio, hoteles y restaurantes en estos destinos son visitados por turistas internacionales que llegan al país vía aérea”, sostuvo Cerdá.

“Muchos sectores de la industria peruana – como por ejemplo la agricultura – dependen de la carga aérea para sus exportaciones. Siendo el Perú el primer exportador de arándanos y espárragos, el sector representa el principal medio para conectarse con los principales mercados del mundo. Pero sin una ayuda inmediata, las aerolíneas que operan en el Perú no estarán en condiciones de continuar sus operaciones, o en el peor caso, podrían dejar de existir por completo. Esta asistencia significa asegurar las cadenas de suministro esenciales por vía aérea, preservar el mayor número posible de puestos de trabajo y garantizar que la conectividad y el turismo puedan recuperarse rápidamente”, añadió Cerdá.