Semana de la Equidad: Organizan evento para promover carreras profesionales entre mujeres

Actualmente, existe una preocupación de forma especial en el caso de las carreras profesionales STEM (por sus siglas en inglés: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), pues siendo las carreras con más futuro profesional, no consiguen atraer al público femenino.

Menos del 30% de los investigadores del mundo son mujeres, según datos del Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU), esta información también muestra hasta qué punto trabajan estas mujeres en los sectores público, privado o académico, así como en sus campos de investigación. Sin embargo, para reducir la brecha de género, se debe identificar los factores cualitativos que disuaden a las mujeres de seguir una carrera de estas carreras profesionales.

Para promover las carreras profesionales en estos rubros, y como parte de las actividades en la Semana de la Equidad, Lima Expresa realizará el próximo 6 de marzo su primer evento ‘Girls on the Move’, con el objetivo de informar e inspirar a más mujeres sobre el potencial que tienen para desarrollarse como profesionales en carreras STEM (por sus siglas en inglés significa: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

De tal forma, las trabajadoras de la concesionaria, sus hijas y familiares, así como público femenino en general de entre 15 y 22 años, podrán escuchar charlas inspiradoras de mujeres líderes en carreras STEM que abordarán temas como el aporte dichas carreras al país, la importancia de las mujeres en este rubro, sus retos y logros, entre otros.

Se contará con ponentes como:

- Mayte Morales, directora general Instituto APOYO.

- Ruth Escárate, especialista de UNESCO.

- Sara Purca, ganadora del Premio Nacional “Por las mujeres en la Ciencia”.

Así como representantes de IBM, Pronabec, ON Energy Storage. Asimismo, se brindará una charla de orientación vocacional para contribuir a identificar posibles campos de desarrollo profesional. La actividad se realizará en el Edificio Capital Derby (Av. El Derby 250, Santiago de Surco. Piso 13, sala SUM)

“Con ‘Girls on the Move’ queremos fomentar que más mujeres opten por carreras STEM. Que sepan que en el mundo laboral no hay un campo de acción definido para hombres o mujeres y que desde la empresa contribuimos con la equidad de género e igualdad de oportunidades”, señaló Luis Zapata, Gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Lima Expresa.

El movimiento ‘Girls on the Move’ de la asociación “Elles bougent” surgió en Francia en el año 2005 con el objetivo de atraer a chicas jóvenes a carreras STEM. Este movimiento está convencido del importante impacto de las reuniones e intercambios para inspirar. Las ingenieras y técnicas del sector industrial comparten sus experiencias alrededor del mundo y hablan sobre los aspectos fascinantes de su trabajo.

