El carnaval más grande del Vraem en Pichari espera recibir más de 15 mil visitantes

Pichari se ha convertido en los últimos años, en una ciudad referente en cuanto al carnaval se trata en el ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), tiene como peculiaridad el encuentro de comparsas andinos, amazónicos y una mezcolanza de ambos representado en jóvenes nacidos en esas tierras, que combinan las costumbres carnestolendas de sus padres provenientes de la sierra, con vestimentas, bailes y músicas de la selva.

Sin embargo, para el presente año, la Municipalidad Distrital de Pichari, la institución organizadora del Carnaval Picharino, busca potenciar uno de los principales atractivos turísticos de su fiesta, se trata del concurso entre comparsas asháninkas, que tendrá su propio premio y jurados calificadores conocedores de la cultura de los pueblos originarios del Vraem.

“Si bien el carnaval no forma parte de sus costumbres, desde hace años existe la participación de comparsas de las comunidades asháninkas, han logrado sumarse a esta fiesta popular sin perder su identidad, su cultura, y cada vez son más, con su vestimenta típica (la cushma), sus instrumentos musicales propios, sus cantos en su lengua asháninka y la danza que dista de lo convencional”, sostiene el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pichari, Dr. Máximo Orejón Cabezas.

Agrega que en los años pasados, las comparsas asháninkas que participaban del Carnaval Asháninka pasaban desapercibidos debido a que estaban considerados en la categoría de Comparsas Rurales, donde los jurados no le ponían mucha atención, pues no entendían sus expresiones ni sus cantos, por lo que no entraban a la calificación, pero este año esta situación va cambiar y se mejorará el espectáculo.

Las diversas actividades de esta festividad se inician el 21 de febrero, con el certamen de belleza Miss Carnaval Pichari 2020, en la que se tiene ocho candidatas que buscan convertirse en la próxima soberna del carnaval más grande del Vraem.

El 22 de febrero, la Plaza Principal de Pichari se abarrotará de lugareños y visitantes, como cada año, para apreciar el concurso de comparsas Intergerencias de la comuna, interinstituciones del distrito de Pichari, entre comunidades asháninkas, barrios y centros poblados.

La novedad para el presente año, no solo es la participación de las comunidades asháninkas, sino también se contará, por primera vez, con la participación de comparsas instituciones como Devida, el Frente Policial Vraem, Senasa y la Agencia Agraria de Pichari.

Asimismo, el primer día de marzo, se desarrollará el concurso entre distritos del Vraem, hasta el momento se tiene confirmado la participación de comparsas de Llochegua, Canayre, Sivia, Ayna, Santa Rosa, Samugari, Anco (por Ayacucho) y Kimbiri, Villa Kintiarina, Villa Virgen (por Cusco), entre otras provincias como Satipo de la región Junín.

Mientras tanto, la Gran Final del Carnaval Picharino se vivirá el siete de marzo, con la participación de comparsas provenientes de diversas regiones como Ayacucho, Cusco, Apurímac, Huancavelica, Junín, Lima, entre otros. En esta oportunidad, los visitantes participarán de dos categorías, comparsas urbanas y rurales, lo ganadores se llevarán el trofeo “El Tigrillo de Oro” y muchos premios más.