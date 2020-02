Internamiento temporal es un freno para el desarrollo del mercado aeronáutico

El ingreso de las aerolíneas de bajo costo (low cost), permitió dinamizar el mercado aeronáutico en el país, pero falta afinar la regulación del mercado aeronáutico peruano para que haya mayor competencia y con ello abaratar los costos para los usuarios.

Viva Air, presentó ayer a su nuevo CEO en el Perú. Se trata de Stephen Rapp, que la tiene clara respecto al mercado peruano, sus potencialidades y también sus trabas.

Preguntado por La República, respecto a si hay complicaciones regulatorias en la legislación aeronáutica peruana, dijo que el “internamiento temporal” es uno de los problemas. “Es absurdo el internamiento temporal (de aeronaves)”, dijo. Algo que insistió, no se observa en otros mercados.

Stephen Rapp, CEO de Viva Air en el Perú.

El internamiento temporal al que alude Rapp, es la obligación fiscal a las empresas del sector que deben operar bajo el régimen de importación de bienes, con lo cual las compañías aeronáuticas deben pagar cartas fianzas, y con ello se generan sobrecostos con lo que encarecen sus operaciones.

“No lo he visto en otros países. No existe en Colombia, no está implementado en los países de Europa. Es uno de los retos que tenemos en en el país”, dijo.

Rapp también identificó dos aspectos que pueden mejorarse para que haya mayor competencia:

Lo primero. Que los aeropuertos en el Perú estén disponibles hasta más tarde en la noche, para acrecentar las operaciones de los vuelos nocturnos. “Ahora mismo solo tenemos disponible, Lima e Iquitos, y la idea es que se pueda operar hasta después de las 10 de la noche en los mercados del país".

Lo segundo, trabajar junto a Ositrán para incentivar el desarrollo de nuevas rutas y el crecimiento de las frecuencias.

Incidió que si las reglas se flexibilizan, habrá mayor capacidad, mayor competencia y ello siempre es bueno para el mercado y fundamentalmente para los viajeros.

Entre las metas de Viva Air para este año, dijo que en todas sus operaciones en el Perú volarán solo con aeronaves nuevas, además, estandarizarán sus itinerarios, y ampliarán sus frecuencias de vuelos a Juliaca. Tarea importante también es crecer su posicionamiento en el mercado y fundamentalmente que la operación de Viva sea rentable.