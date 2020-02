Lima Music Fest 2020: entradas desde S/124.80 para este 16 de mayo en el Jockey Club

Lima Music Fest 2020, llega en una nueva edición este 16 de mayo en el Jockey Club, es por ello que en la siguiente nota te daremos a conocer un poco más de los artistas invitados, precios y lugar de este festival en la que promete ser una gran noche.

El reconocido cantante colombiano de música urbana, Manuel Turizo, llega a nuestro país para deleitarnos con sus mayores éxitos como: “Una lady como tú”, “Déjala que vuelva”, “Desconocidos”, “Culpables” y muchos más. Asimismo, compartirá escenario con el cantante panameño Sech y el puertorriqueño Dalex. Es por eso que prometen la mejor fiesta del año. Clic aquí y conoce más de este mega concierto.

Sin lugar a dudas un día espectacular para pasarlo con los grandes amigos. Asimismo, el precio de las entradas para Lima Music Fest 2020 son las siguientes:

LIMA MUSIC FEST 2020 PRECIO NORMAL PRECIO CUPONIDAD ZONA GENERAL

S/135.50 S/124.80 ZONA PREFERENCIAL

S/261.50 S/239.00 ZONA VIP

S/351.50 S/324.00 ZONA LMF

S/454.00 S/410.00

Pero eso no es todo, aparte de la presencia de Manuel Turizo, Sech y Dalex, falta anunciar a tres invitados internacionales, no esperes más. Estos precios no lo encontrarás en ninguna ticketera, solo lo podrás conseguir en Cuponidad con un increíble descuento.

Para adquirir esta promoción solo debes ingresar a Cuponidad y ubicar la oferta, luego solo escoge el medio de pago de tu preferencia, puedes pagar con tarjeta de débito o crédito, además cuentas con la opción de pagar en efectivo.

Cabe recalcar que Cuponidad es una marca del Grupo La República, especializada en ofrecer promociones en rubros como: entretenimiento, belleza, restaurantes, salud, viajes, servicios y productos. Así que pierde cuidado, que tus transacciones son totalmente seguras.

Si tienes alguna duda sobre el proceso de compra, puedes comunicarte al 711-6023 o escribir vía WhatsApp al 997-580-793