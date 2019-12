Fiestas de fin de año 2019: disfruta de los mejores eventos este 31 de diciembre en Lima y en las playas del sur

Las fiestas de fin de año traen consigo los mejores eventos en Lima y cerca al mar es por eso que Cuponidad te ofrece increíbles descuentos que no debes dejar pasar y que en la siguiente nota te lo diremos.

Fiestas en Lima:

Fiesta de fin de Año 2020 en el Lawn Tenis, evento que se realizará en el céntrico distrito de Jesús María, en donde disfrutarás de las mejores agrupaciones como: La Charanga Habanera, Hey Hey Camagüey, La orquesta femenina Lady Soul y mucho más, puedes encontrar entradas VIP, Platinium o Box desde S/39.90 y lo mejor de todo el evento cuenta con barra libre. Clic aquí y disfruta de lo mejor por fin de año.

Sunrise edición 2020, grandiosa fiesta que se realizará en Miraflores, para despedir el 2019 en compañía de los amigos y de la mejor música a cargo de Dj Sthefano Sánchez, Dj George y Dj Renzo Perea. Asimismo, disfruta de las zonas Ultramar VIP y Súper VIP Malecón, recuerda llegar temprano para disfrutar del conteo regresivo. Todo esto lo encuentras desde S/39.90. Clic aquí y disfruta de este evento cerca de Lima.

Hollywood New Year, si buscas una fiesta con la temática del grandioso mundo de las estrellas; esta es la indicada. El evento contará con show visuales, pantalla gigante para el conteo regresivo, 2 Dj´s de las mejores discos de Lima, hora loca, buffet de piqueos y mucho más, desde S/59.90, la fiesta se llevará a cabo en el pasaje Tarara 191 – Discoteca Irinna de Miraflores. Clic aquí y no dejes de divertirte por este fin de año,

La mejor Fiesta de Año Nuevo 2020, si eres una gran fan de la salsa y cumbia, pues este evento es el indicado para despedir el 2019 a lo grande, con las grandiosas orquestas Bembe, Son tentación, La Gran Orquesta Internacional de Christian Domínguez. Recuerda que habrá barra libre de champagne solo para ellas de 11:00 p.m. a 12:00 a.m. La fiesta de fin de año, se realizará en Barranco Arena, Av Catalino Miranda 154- Barranco. Clic aquí e inicia un 2020 con tus amistades.

Fiesta en la Playa:

Fiesta Blanca 5, uno de los más grandes eventos en la zona sur de Lima que no te puedes perder, se llevará a cabo en el CAFAE de Punta Hermosa, y los artistas invitados son: Norlam, Tony Dize y Josimar, Recuerda que la Fiesta Blanca 5 incluye barra libre (whisky, ron, tequila, pisco y vodka) hasta las 7 A.M. desde S/89.90 en las zonas VIP o Súper VIP. No te pierdas esta fiesta de fin de año, clic aquí y disfrútalo en amigos.

Fiesta Latina 2020, vive la experiencia de despedir el 2019 acompañado de Dj Zero, el evento incluye Barra Libre: cerveza, whisky, vodka, pisco y mucho más) y un show temático con baile árabe. El evento se realizará en Casa Blanca al lado de Villa verde (Alt del km 19.9 Panamericana Sur en Playa Venecia). Puedes encontrar los precios de las entradas desde S/93.00. Clic aquí para saber más de esta promo de locura.

New Year Camping: Lone Party, si deseas dar la bienvenida al 2020 y frente al mar, Chincha es una buena opción, disfruta del corcho libre al aire libre y en compañía de tus amistades, todo esto lo puedes encontrar desde S/60.00 en zona general o Full Box, Asimismo podrás disfrutar de la piscina y la playa llamada Chinchaycamac. Clic aquí y disfruta de esta oferta.

Medellín, se realizará en la antigua Panamericana Sur 41.5 y en donde se presentarán Lil Silvio y El Vega y grandes Dj’s de la escena local. Será barra libre (Whisky, Ron, Vodka y Pisco). La fiesta de fin de año, Medellín se llevará a cabo en C.C South Beach Club K.m 41.5 en la antigua Panamericana Sur – playa Pulpos. Los precios de las entradas VIP y Súper VIP los podrás encontrar desde S/69.00. Clic aquí y conoce más de esta promo.

Para adquirir algunas de estas promociones solo debes ingresar a Cuponidad y ubicar las ofertas, luego solo escoge el medio de pago de tu preferencia, puedes pagar con tarjeta de débito o crédito, además cuentas con la opción de pagar en efectivo.

Cabe recalcar que Cuponidad es una marca del Grupo La República, especializada en ofrecer promociones en rubros como: entretenimiento, belleza, restaurantes, salud, viajes, servicios y productos. Así que pierde cuidado, que tus transacciones son totalmente seguras.

Si tienes alguna duda sobre el proceso de compra, puedes comunicarte al 711-6023 o escribir vía WhatsApp al 997-580-793