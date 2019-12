¿Qué es el Banco de Alimentos Perú y cómo funciona?

El Banco de Alimentos Perú (BAP) es una organización privada sin fines de lucro cuyos objetivos son reducir el hambre y el desperdicio de alimentos, recibe donaciones de empresas industriales que contribuyen a que el alimento que pierde su valor comercial debido a que está próximo a vencer, tiene un error de envasado y/o etiquetado, o alimentos que no pueden llegar a exportarse por sus condiciones de calidad ó textura, o que no puedan ser colocados en la cadena de supermercados, bodegas, etc. puedan ser donados al Banco de Alimentos.

La entidad trabaja con empresas de diferentes sectores agrícolas, pesqueros, supermercados, mercado de productores de alimentos, etc. y éstos son distribuidos a diferentes organizaciones sociales. A la fecha, el Banco de Alimentos Perú cuenta con 218 organizaciones benéficas con un total de más de 200,000 personas que se encuentran especialmente en las zonas periféricas y vulnerables de Lima y tenemos llegada actualmente a entregar donaciones a 13 Regiones del país.

El año 2019 estamos entregando 3,225 toneladas con un valor de entre 20/22 MM de soles, contando con más de 50 empresas que se encuentran realizando donaciones de alimentos al BAP. El BAP recibe también la cooperación de empresas en diferentes rubros como almacenes Esmeralda Corp y Agroworld, en fletes con Ransa, en auditoría Ernst & Young, y en apoyo sobre buena nutrición la empresa Muna & Co. Dichas empresas por su apoyo al BAP reciben un certificado de donación.

El BAP cuenta en la actualidad con 200 voluntarios que trabajan en las labores de trazabilidad de los alimentos, verificando que los alimentos que se entregan a las organizaciones sociales se encuentren en buenas condiciones de calidad. Tenemos convenios con 16 universidades cuyos estudiantes participar en el voluntariado y/o pasantía en el BAP.

En el Perú se ha promulgado la Ley N° 30498 a través del cual los alimentos donados permiten a las empresas la devolución del 10% de su renta neta ó el 1.5% de las ventas y a su vez recuperar el IGV por los alimentos donados (las frutas y las verduras no cuentan con igv).

Asimismo, el BAP pertenece a la Red Global de Bancos de Alimentos del Mundo (GFN, en sus siglas en inglés) que es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja para lograr un futuro sin hambre a través de la creación, sostenibilidad y fortalecimiento de los Bancos de Alimentos en el mundo, que nos ha permitido contar con los protocolos y sistema de procesos para llegar al beneficiario final, desde el inicio con el recojo de los alimentos. Existen actualmente alrededor de 811 Bancos de Alimentos certificados, entre ellos el nuestro, en 31 países.

Para BAP, el año 2020 será un año en el que se alcancen varios proyectos entre ellos un almacén propio donde estarán recibiendo probablemente del Arzobispado de Lima. Un aumento significativo de las proteínas a entregarse a los beneficiarios lo que contribuirá a la mejor nutrición de niños y adultos y a mejorar la oferta de nuestros alimentos a otras regiones alejadas y para ello contamos con el apoyo especial del Ministerio de Defensa por medio de la ONG Angeles en Acción, y de las Vicarías que nos facilitan en algunos casos el flete para poder llegar a las diferentes regiones del país.

La labor de la empresa está recibiendo el apoyo de personas naturales que se anotan a través de la página web: www.bancodealimentosperu.org que con su aporte de donativos ayudan a sostener la estructura de gastos que permiten reducir el hambre y evitar el desperdicio de alimentos.

Salomon Lerner Ghitis, director del Banco de Alimentos Perú.

Publirreportaje