Un peruano podría ganar S/1,15 mil millones este viernes 13 de diciembre

Irónicamente, el “viernes 13” de diciembre, podría caer el mayor pozo del fin de año. El millonario pozo del Mega Millions de EE. UU. está estimado en USD 340 millones (algo más de S/1,15 mil millones).

Desde septiembre, el Mega Millions lleva acumulando millones de dólares después de cada sorteo. Hoy hablamos con Sebastian Diaz, portavoz de TheLotter, plataforma online que permite comprar legalmente boletos oficiales de las mayores loterías del mundo.

Sebastian nos contará acerca de cómo los chilenos pueden jugar a loterías norteamericanas sin ser residentes, cómo cobrar los premios sin comisiones y si el servicio de TheLotter es legítimo.

Pasos para jugar al Mega Millions desde Perú

1. Ingresar a TheLotter.com y buscar la lotería Mega Millions.

2. Elegir cuántas líneas quieres jugar y escoger los números.

3. En la parte inferior se encuentra el botón de Jugar. La participación quedará asegurada para el próximo sorteo.

El próximo sorteo del Mega Millions de Estados Unidos es esta noche del viernes 13 de diciembre y un peruano podría ser el ganador del pozo.

¿Cómo sé si gané algo en el Mega Millions?

Sebastián, portavoz de TheLotter para LATAM contesta que si compra los boletos a través de TheLotter, no se necesita comprobar los resultados cada vez que participe en una lotería. TheLotter notifica sobre los resultados y premios cada vez que alguien gana. También se pueden ver los detalles del sorteo y premios en la cuenta privada de cada usuario.

¿Es legal ganar millones con TheLotter?

TheLotter es desde 2002 un servicio de mensajería de boletos de lotería a nivel mundial y es el único método legal para participar y ganar sorteos de este tipo desde el país a través de internet. Nuestro impecable historial de millones de ganadores de todo el mundo nos precede y posiciona como líderes mundiales de este servicio.

TheLotter no es una lotería ni un sitio de apuestas. Es un servicio de mensajería operado por Lotto Direct Limited, una empresa licenciada y regulada por MGA. Las leyes de las loterías ofrecidas en la plataforma no prohíben que un extranjero gane los premios, sea o no residente de ese país. Todos los aspectos legales de cada lotería y país están contemplados para que los mayores ganadores puedan reclamar su premio.

¿Hay ganadores en TheLotter?

Desde 2002, TheLotter ha tenido más de 5 millones de usuarios ganadores, sumando en total cerca de 100 millones de dólares pagados. Para la tranquilidad de los usuarios, todas las transacciones realizadas en TheLotter están protegidas y encriptadas.

Entre los mayores premios ganados con TheLotter, destacan una panameña que ganó 30 millones de dólares y un salvadoreño que ganó un segundo premio de USD 1 millón. Los ganadores latinos de TheLotter suman ya decenas de millones de dólares de países como Argentina, Chile, México, Colombia, Perú, Uruguay, entre muchos otros.

¿TheLotter cobra comisiones?

“Ninguno de nuestros usuarios ganadores ha pagado, ni pagará, un solo centavo a TheLotter por sus ganancias”, comenta Sebastian y continúa – “El sitio web ya cobra una pequeña tarifa por el servicio de mensajería. Una vez que alguien gana, ya sea un premio grande o pequeño, este es completamente del usuario y no se le cobra comisiones”.

Publirreportaje