Millennials serán los principales consumidores en los próximos 10 años

Los “millennials” serán dentro de 10 años los principales compradores y tendrán como principal canal de información las redes sociales, según el profesor de la Universidad ESAN y experto en marketing Estuardo Lu Chang-Say. El especialista también menciona la importancia de invertir en marketing digital justamente para estar acorde al nuevo sector juvenil.

Los “millennials” (jóvenes nacidos entre 1981 y 1996) son los que se encuentran más cercanos a la publicidad por internet. Los jóvenes utilizan más las redes sociales (su canal de comunicación preferente) y, de acá a unos años, tendrán un mayor poder adquisitivo, lo que los convertirá en los principales compradores vía online, por lo que la inversión en marketing digital debe considerarse como alternativa para llegar con mayor incidencia a ellos.

“El segmento millennials, que en promedio tienen alrededor 30 años, son los más participativos y los más intensamente conectado a las redes sociales. Representan el 25% de la población peruana y en 10 años serán los principales consumidores, hoy ya trabajan en posiciones entrantes, ganando S/. 1,300 mensuales en promedio, pero en los siguientes años empezarán a tener posiciones de mayor responsabilidad gozando de mayores ingresos y se convertirán en el grupo de mayor gasto o consumo”, explica Lu.

El docente destaca el crecimiento del marketing digital en el Perú, con crecimientos de doble dígito en los últimos 10 años. Hoy la gran mayoría de empresas apuestan por este canal de comunicación, debido menor costo, la capacidad de interacción y al fuerte alcance que pueden tener frente a los medios tradicionales. Estas están quedando relegadas ante el constante avance de la tecnología virtual y las redes sociales.

“Cada día el presupuesto de marketing se está traduciendo más en lo que es marketing digital, en desmedro de los medios tradicionales. Y si bien no los va a reemplazar totalmente, van a convivir y progresivamente, conforme evolucione la tecnología, van a ganar prioridad y llegarán a ser el medio que acumule la mayor inversión del presupuesto de marketing.”

“Ahora, igual debes tener un mix. No veo que exista una marca que tenga una apuesta totalmente por lo digital. Porque, finalmente, en el momento de la verdad que es cuando el consumidor está en el punto de venta o en el centro comercial debes tener también presencia. No sólo es bueno que te vean en las “pantallas” (celular, computadora o TV), también es necesario y bueno que te vean en el punto de venta, o que te ubiquen en el camino hacia él, o los puntos de más tráfico de la ciudad, donde sabes que ahí pasan siempre. La receta no es que como estamos en digital, invierto todos mis esfuerzos en digital. La presencia de la física de la marca también es importante”, recomienda el profesor Lu.

Otro beneficio clave del marketing digital es que permite conocer el impacto real de la campaña, pues las estadísticas online son de fácil acceso y disponibilidad. “El marketing digital permite conocer el retorno de la inversión. Puedes medir fácilmente el comportamiento que quieres lograr con el marketing, para cada una de los objetivos a como son: captar clientes, convertirlos o retenerlos”, destaca el experto. El marketing digital es una alternativa muy rentable para generar más ventas.