USMP y Harvard TH. entregarán reconocimiento a 40 profesionales de la salud

En mérito a su destacada participación, 40 profesionales de la salud que siguieron el Diplomado Principles and Practice of Clinical Research, desarrollado a través del convenio de la Universidad San Martín de Porres con la Harvard TH. Chan School of Public Health, Center for Executive and Continuing Professional Education, serán homenajeados, en ceremonia especial este jueves 28 de noviembre a las 6:30 p.m. en el Belmond Miraflores Park.

El trabajo semanal del Diplomado consistió en participar en las discusiones del foro, leer artículos, completar tareas y ejercicios estadísticos antes de cada sesión presencial semanal de tres horas, la cual se dividió en: una hora de discusión del material ya leído y aprendido, una hora de la conferencia magistral del experto y finalmente una hora de preguntas.

Al final del Diplomado, cuya duración es de nueve meses, se realiza un curso de inmersión de cinco días; presencial en Brasil, para practicar los conceptos aprendidos en este programa. También se ofreció en julio, en Boston, EE.UU., un taller opcional de estadística avanzada de tres días y talleres de redacción de propuestas de investigación de dos días. Este programa ha promovido el crecimiento personal y profesional de los médicos y ha ayudado a los estudiantes a ser más efectivos en su trabajo.

En este diplomado, que es de aprendizaje a distancia, los participantes de nuestro país asisten a sesiones de videoconferencia interactivas de tres horas semanales con participantes de diversas partes del mundo.

En la actualidad tiene 44 centros internacionales donde se llevan a cabo y este 2019 fue la promoción más grande; casi 500 alumnos a nivel mundial. Solo Sao Paulo tiene varios centros, pero en el resto de lugares es un centro internacional por cada ciudad y en muchos casos, como en el Perú, uno por país, el cual lo desarrolla la USMP.

Este Diplomado cubre los conceptos básicos de la investigación clínica, métodos estadísticos, recopilación de datos, monitoreo e informes y diseños de estudio y está diseñado para profesionales de la salud que deseen obtener capacitación básica y avanzada en ensayos clínicos antes de ingresar al campo y para aquellos que tienen experiencia en esta área y tienen como objetivo ampliar su papel en el diseño, gestión, análisis e informes de ensayos clínicos.

Cabe destacar que este Diplomado es ofrecido en Lima desde el 2012, inicialmente con la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, hasta el 2015. En el 2016 se traslada a otra escuela de la mima Universidad Harvard T.H. Chan School of Public Health Center for Executive and Continuing Professional Education.

Desde 2012 a la fecha, 129 profesionales de la salud han egresado del Diplomado, de los cuales el 15% han provenido de otras instituciones, tanto de Lima como de otros Departamentos del país.