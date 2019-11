5 consejos para evitar contaminar el agua en casa

El agua es una fuente de vida para todos los seres vivos que habitan en el planeta tierra. La necesidad de mantener este líquido y cuidarlo para que no se contamine es tarea de todos, con cambios pequeños como el uso doméstico de productos de limpieza naturales y la siembra de plantas y árboles, significa un efecto importante.

Es fundamental que tomemos medidas de manera urgente. Por este motivo, El Consorcio Saneamiento Lima Norte II Lote 3, brinda cinco maneras básicas y sencillas de cómo evitar la contaminación del agua y preservar este recurso natural fundamental.

1.- Para la limpieza del hogar utiliza productos naturales

No se recomienda usar productos de limpieza que contengan componentes químicos. Los limpiadores naturales son eficaces, puedes utilizar productos ecológicos como jabones biodegradables, shampoo y aromatizantes naturales. No utilices pesticidas ni fertilizantes químicos, ya que conducen a la contaminación del agua porque se filtra en las aguas subterráneas.

2.- Desecha los productos tóxicos de manera correcta

Nunca viertas algo que no sea biodegradable en el desagüe. Si te encuentras en la calle, no tires nunca basura al mar, ríos, lagos, etc. En la siguiente lista te mencionamos algunos materiales que nunca deben verterse por el desagüe:

- Aceite de cocina o de motor

- Pintura

- Disolventes de limpieza

- Amoniaco

- Medicinas

- Químicos para piscina

- Metales pesados, pilas

3.- Uso responsable del agua

Ahorrar también es clave para minimizar la contaminación de este líquido. Al reducir la cantidad de agua, se reduce también la cantidad de agua que fluye en los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Por eso sigue con los buenos hábitos en casa.

4.- Consumir más vegetales y menos productos animales / reducir el plástico

La industria ganadera es la responsable de producir una gran cantidad de desperdicios contaminantes, por lo que un menor consumo de alimentos animales reducirá considerablemente la contaminación del agua. Por otro lado, los plásticos son materiales que contaminan las aguas y que tardan décadas en desaparecer. Utiliza bolsas ecológicas.

5.- Concienciación y educación para evitar la contaminación del agua

Podemos crear hábitos básicos y sencillos para evitar la contaminación en el recurso hídrico y en los ecosistemas. La concienciación y educación es un aspecto muy importante, con el apoyo de todos podremos reducir de manera considerable la contaminación del agua.

Publirreportaje