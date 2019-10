La importancia de la sostenibilidad en festivales de comida

En los últimos años, festivales gastronómicos han ido surgiendo en el Perú y alrededor del mundo, con propuestas gastronómicas exquisitas con lo mejor de nuestros platos y bebidas, acompañado de buena música y diversas actividades. Es el momento ideal para unirnos con familiares y amigos. Pero dejando lo bueno de lado, en algún momento pensamos cuanta basura se genera, cuanta energía se gasta, transporte, recursos no renovables. ¿Dónde va todos los residuos que generamos?

Sabían que más del 60% de nuestra basura son residuos orgánicos, los cuales si no son tratados correctamente se dirigirán a un botadero de la ciudad que no tiene los lineamientos legales para considerarse un vertedero legal y en su descomposición inadecuada, producirá gases contaminantes de efecto invernadero, tan solo por no haber seleccionado bien los residuos que se pueden reciclar, compostar, desechos peligrosos, si tomamos un tiempo para aprender la manera correcta de separar nuestros residuos, podremos reducir nuestra basura.

Soluciones:

Para seguir disfrutando de festivales sin descuidarnos de la parte más importante que es el cuidado del ambiente, siendo sostenibles, la respuesta suena simple, pero en el fondo ¿Qué es realmente este equilibrio que se debe buscar? ¿Qué es ser sostenible? Es intentar englobar lo ecológico, económico y social para que sea soportable, viable y equitativo. En 1987 surge el termino de Desarrollo Sostenible ante la crisis ecológica que el mismo hombre a originado, ya que somos la única especie que sus ciclos no son circulares sino lineales. Es por eso que todo lo que hacemos no vuelve a su estado de inicio, sino que se vuelve basura para desechar.

Acciones:

En Arequipa también podemos notar, que uno de los principales festivales gastronómicos de la ciudad, desde el año pasado, viene desarrollando importantes iniciativas, y para la edición del presente año ha creado alianzas estratégicas con una ONG y empresas, que ayudaran a que el festival sea sostenible, por ejemplo, en cuanto a los residuos PET serán recogidos y procesados en máquinas 3D. Estas organizaciones, reciclan todos los envases plásticos de la fiesta gastronómica. Por primer año se compostará los residuos orgánicos, siendo este el primer festival gastronómico en Perú que composta los restos de comida, incluida la vajilla biodegradable que de 6 a 9 meses será tierra lista para ser usada de nuevo. Es importante notar que la vajilla que se utilizará, ya por segundo año, será totalmente biodegradable.

Pero también se fomentará, a los espectadores, a ser partícipes activos de la sostenibilidad, dentro de las opciones para poder ingresar al evento, se solicitará, a los asistentes que deseen participar, 20 botellas plásticas. Ideas innovadoras como estas ayudan a que se pueda crear conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente.

Tenemos la tranquilidad que en Arequipa ya empezamos a crear conciencia que estos cambios ayudaran a generar un mejor lugar donde vivimos hoy y darle la importancia que tiene a la problemática actual. No seamos indiferentes y apoyemos estas buenas iniciativas.

