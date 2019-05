5 tips para que tu idea de negocio logre éxito en el mercado

Más de medio millón de limeños tenía la intención de crear un negocio en aproximadamente dos años. Según estadísticas mundiales, al tercer intento se consolida una empresa, por ello es importante tener muy claro la idea de negocio, para ingresar al mercado de manera exitosa y disminuir los riesgos.

Ante este panorama, Sandra Campos, consultora del programa Fast Entrepreneurship Trip del CIDE-PUCP, brinda consejos a los emprendedores para validar una idea y no morir en el intento.



1. No hay receta mágica para el éxito empresarial.- Planificar al detalle el modelo de negocio es importante, pero aún más importante es entender que no existen fórmulas secretas que garanticen el éxito al 100%, solo se minimizan riesgos. Hay que tomar en cuenta que la disciplina y la constancia llevarán lejos al futuro empresario durante la puesta en marcha del negocio.

2. Prototipa y valida tu idea.- Tan importante como tener un modelo de negocio claro es saber si tu cliente comprará tu producto o servicio. Hoy en día existen diversos programas de preincubación, que en corto tiempo, te revelan si el negocio funcionará en el futuro. En este camino, recibir acompañamiento y mentoría especializada, por parte de una incubadora de empresas, es una buena opción.

3. Innovación constante.-En cada etapa del desarrollo de la idea de negocio es fundamental incorporar la innovación como una constante que pueda dar paso a empresas con capacidad de adaptarse al mercado.

4. Redes de contacto.-Las primeras relaciones de negocio se dan con los familiares o amigos, procura conocer gente clave que sume a tu proyecto, de tal manera, que puedan convertirse en los clientes de tu empresa. Generalmente, las incubadoras de empresas cuentan con una sólida red que permitirá al emprender avanzar y crecer.

5. Énfasis en la post venta.- Sin venta, no hay negocio. Bajo esta premisa, es importante tener foco en los servicios post venta para lograr fidelización del cliente en caso la experiencia sea positiva o mejorar algún proceso, si sucede lo contrario.

Con estas recomendaciones, se tendrá como resultado una idea de negocio estructurada y lista para poner en marcha. Es importante indicar que ser emprendedor no es una tarea sencilla. El estudio del CIDE- PUCP también reveló que los futuros empresarios dedicarían a su emprendimiento más de 50 horas a la semana e iniciarían un negocio