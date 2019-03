Sheers, la nueva colección de OPI te hará soñar

Un día especial debe ser recordado por siempre. Inspírate y dile sí a las uñas también, con la nueva colección “Sheers” by OPI, inspirado en las bodas y toda la alegría que rodea a esta temporada de amor. OPI, marca de esmaltes para uñas presenta su nueva colección “Sheers, always bare for you”. Este lanzamiento presenta tonos rosa, nude, oro, lilas y grises en acabados cremosos y brillantes. Los colores de esta colección son: Baby, Take a Vow; Bare My Soul; Lánzame un beso; Chiffon-d de ti; Engagemeant to Be y Ring Bearer.

Una mano bellamente cuidada siempre llamará la atención

“Tus uñas nunca se verán tan increíbles como el día de tu boda” afirma Suzi Weiss-Fischmann, cofundadora y embajadora de OPI. Estos seis tonos ofrecen el equilibrio perfecto entre los tonos audaces, ofreciendo solo un toque de color. Los tonos “Sheers” están disponibles en GelColor, Infinite Shine y las fórmulas de laca para uñas.

Tipos de esmaltes:

Gel Color proporciona un acabado de salón perfecto con una duración de hasta tres semanas, mientras que Infinite Shine ofrece un acabado de alto brillo que dura hasta 11 días. La laca de uñas tiene una fórmula rica y altamente pigmentada para una aplicación uniforme sin rayas hasta siete días.

Nota de Prensa de OPI.