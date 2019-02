Los mini-tubos son una nueva alternativa para lograr una sonrisa perfecta

Los dientes separados o apiñados provocan una mala salud bucal en las personas. Por eso, una sonrisa perfecta va más allá de lo estético. Es así que cada vez son más quienes buscan tener dientes sanos y atractivos. Por ello, son muchos los que se animan a empezar un tratamiento de ortodoncia siendo conscientes, además, del papel tan relevante que tiene nuestra dentadura en las relaciones sociales que establecemos.

“Durante muchos años, la alternativa más recurrente para tratamientos de ortodoncia, en niños y adultos, fueron los brackets métalicos, y luego los brackets más estéticos (cerámica y zafiro). Sin embargo, para muchos pacientes adultos los brackets significan una alternativa inviable: no están dispuestos al ‘sacrificio’ de ponerse aparatos visibles en los dientes, por requerimientos laborales o sociales tienen que presentar su sonrisa limpia en todo momento, por las posibles irritaciones, o la incomodidad al hablar o masticar los alimentos”, afirma el ortodoncista Rubén Reátegui de la clínica OdontoStudio.

El desarrollo de la tecnología nos permite contar con una nueva alternativa de ortodoncia fija mínimamente invasiva, que ha sido desarrollada con un sistema de ‘mini-tubos’ (cada uno tiene un tamaño menor a un milímetro), proporcionando una solución estética más amable. En ese sentido, el “El sistema de mini-tubos Flow Jac System está basado en los principios biológicos del movimiento dental. Este método aplica conceptos bio-mecánicos (basados en fuerzas leves y secuenciales) más saludables para los tejidos óseos (dientes)”, indica Reátegui.

El novedoso sistema de ortodoncia está diseñado para ser aplicado principalmente en pacientes que:

1. No toleran el uso de los brackets (por lesiones o problemas de masticación, habla o estéticos).

2. No aceptan el uso de aparatos removibles

3. Desean mantener una apariencia agradable y más confortable durante el tratamiento de ortodoncia.

4. Requieren correcciones mínimas de alineación en corto tiempo.

5. Necesitan la corrección de recidivas y no desean volver a usar brackets o aparatos removibles.



Al respecto, el odontólogo Rubén Reátegui indica los beneficios de optar por un sistema de mini-tubos como alternativa de ortodoncia:

1. Estética: Este sistema de ortodoncia fija es altamente estético, pues se mimetiza con el color natural de los dientes del paciente Además, el tamaño de cada uno de los mini-tubos (menor a un milímetro) es casi imperceptible a la vista y al tacto.

2. Confort: Son cómodos porque se adaptan a los dientes evitando inflamaciones, lesiones o laceraciones, y manteniendo encías y labios sanos.

3. Tolerancia: Disminución de los síntomas de disfunción y dolor durante el tratamiento.

4. Higiene: Facilita la higiene bucal, por lo que el riesgo de acumular placa bacteriana y padecer gingivitis o periodontitis disminuye.

5. No causa dificultad al hablar ni masticar. No interfiere en la capacidad del habla y la pronunciación, tampoco con la masticación de alimentos.

Respecto a la limpieza de los pacientes con este tipo de ortondoncia, es recomendable usar un cepillo de cerdas suaves y una pasta dental con flúor. No se debe descuidar la higiene personal, cepillando los dientes como mínimo tres veces al día y usar hilo dental para evitar la acumulación de placa bacteriana.