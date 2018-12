Verano 2019: tratamientos reductores para comenzar el año

Las festividades de fin de año te harán romper la dieta, pero tranquilo, Cuponidad te trae descuentos increíbles para que pierdas esos kilitos de más y obtengas un cuerpo espectacular para el verano 2019.

Los tratamientos reductores son totalmente eficaces, debido a que se utiliza la Carboxiterapia y Ultracavitación. Te preguntarás ¿en qué consisten estos tratamientos? el primero trata sobre el uso del Dióxido de Carbono (CO2) con fines terapéuticos, que ayuda a combatir el exceso de grasa en el cuerpo. Asimismo, el segundo tratamiento consta del uso de ultrasonidos de alta potencia en la parte del cuerpo que desea reducir. Cabe mencionar que cada uno de los tratamientos se basan en 10 sesiones de una hora y puedes encontrar promociones desde el precio de S/39.90.

Además, estos tratamientos no son perjudiciales para salud, debido a que no se realiza ninguna cirugía. Si no te convenciste con esos dos métodos, también te traemos el Lipoláser y Drenaje linfático.

El Lipoláser, es compuesto de electrodos de diodo que emiten una luz fría de 640 nm, que hará que pierdas el volumen en la zona indicada. Asimismo, el Drenaje linfático trata de masajes terapéuticos en una zona indicada, ayudando a exfoliar y librándolo de células muertas. Todo eso y más desde S/79.90. No dejes pasar estas súper ofertas.

Cuponidad es una marca del Grupo La República, especializada en ofrecer promociones en rubros como: entretenimiento, belleza, restaurantes, salud, viajes, servicios y productos.

