Energía eficiente y limpia en el Perú

El Perú es el tercer país más vulnerable frente al cambio climático después de Bangladesh y Honduras, según investigaciones del Tyndall Center de Inglaterra, organismo que evalúa y busca maneras de combatir este fenómeno.

En esa línea, uno de los procesos más relevantes de las últimas décadas ha sido la transformación de la matriz energética hacia fuentes de energía más limpias y eficientes. Si bien esta conversión aún tiene muchos retos por delante, se han dado ya algunos pasos importantes, entre los que destaca la masificación del uso del gas natural.

El uso de este gas, que proviene del complejo de Camisea en la selva de Cusco, ha permitido que las emisiones de CO 2 en nuestro país disminuyan sustantivamente, al punto que se estima que entre el 2004 y el 2015, la reducción superó los 36 millones de toneladas métricas de CO 2 , lo que equivale a plantar unas 79 mil hectáreas de bosques para capturar emisiones de CO 2 por unos 50 años.

Además de las características del hidrocarburo, se puede destacar que la operación de Camisea se desarrolla mediante un sistema amigable con el entorno. Se trata del modelo de operación llamado “offshore inland” (“como en el mar pero en tierra”), que es aquel en el cual se emplean técnicas de extracción marítima pero en zonas de tierra firme. La selva es vista como si fuese el mar y las plataformas de la operación como islas, a las que solo se llega por vía acuática (río) o aérea.

Por ello, no construyeron carreteras ni caminos hacia el lugar, cuidan las áreas naturales cercanas para conservar sus condiciones naturales y concentran las operaciones en un solo espacio bien acotado. De esta manera, la planta de Camisea ocupa solo un 0.2% de los lotes de extracción, lo que equivaldría a ocupar 100 asientos de un estadio con 50,000 butacas.

En la línea del compromiso con el medio ambiente, Camisea ha impulsado, además, el desarrollo de planes de monitoreo de la biodiversidad, gestión y recuperación de zonas reservadas, educación ambiental y desarrollo de emprendimientos ecosostenibles.

Es importante que en nuestro país se multipliquen iniciativas como esta, pues más allá de proporcionar fuentes de energía necesarias y limpias, conllevan buenas prácticas operativas y compromiso con la comunidad y el entorno, reduciendo el impacto en el medio ambiente.

Conoce más del sistema offshore inland en el siguiente video:

