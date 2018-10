9 consejos por si vas a salir a divertirte

En días de celebración, como este, es común que asistamos a fiestas o nos volquemos a bares, discotecas y otros locales. Si quieres evitar malas experiencias en ellos, recuerda siempre estos consejos que pueden hacer la diferencia entre una salida divertida, sin contratiempos ni sustos, y una noche para el olvido.

1. Si vas un local, asegúrate de que cuente con instalaciones seguras (puertas de emergencia, extinguidores, zona de seguridad, señalizaciones, etc). Si observas que es inseguro, es mejor que salgas y te dirijas a otro lado.

2. No pierdas de vista tus pertenencias o guárdalas en un lugar seguro. Es mejor si no llevas muchas cosas contigo para que tengas menos de qué preocuparte. Sal solo con lo necesario. Si usas el guardarropa, no dejes nada de valor en la prenda.

3. Intenta no exhibir demasiado tu teléfono, billetera o cartera. Puedes llamar la atención de ladrones. Es mejor no contestar llamadas si estás caminando por la calle y siempre estar alerta.

4. No aceptes bebidas o alimentos de desconocidos ni pierdas de vista tu vaso o botella. Si te distraes, personas malintencionadas podrían añadirle alguna sustancia extraña. Si en algún momento sientes un sabor raro en lo que ingieres, descártalo. Si sientes mareos o algo extraño, pide ayuda a una persona de confianza inmediatamente.

5. Si sales en auto, es mejor que no tomes bebidas alcohólicas. Si bien el grado de alcohol permitido en la sangre es de 0.5, es muy difícil calcular cuántos tragos puedes tomar para no rebasar ese límite pues el metabolismo es distinto en cada persona. El límite es bastante bajo, por lo que es mejor que no corras riesgos.

6. Si sabes que vas a tomar (o que es probable que lo hagas), es mejor que no salgas en auto. Recuerda que la combinación de beber y conducir puede ser fatal y que, así no sufras ningún accidente, puedes recibir sanciones muy graves, que incluyen la pérdida definitiva de la licencia y la cárcel efectiva.

7. Usa movilidad de confianza o sistemas de taxi que te ofrezcan garantías de seguridad. Al momento de partir, comparte los datos del taxi con alguna de tus amistades. De preferencia regresa con compañía.

8. Intenta planificar tu regreso con anticipación, así no tendrás que improvisar para llegar segur a casa.

9. Evita caminar por calles solitarias y oscuras. No transites por zonas que no conozcas.



