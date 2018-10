Judas Priest en concierto 2018: ¡Cuponidad trae un precio de locura en entradas desde S/ 133!

La banda británica de heavy metal Judas Priest se presentará por primera vez en Perú el 30 de octubre en la explanada del Jockey Club.

No te puedes perder este concierto único y demoledor, en donde el líder Rob Halford saldrá de gira con Judas Priest en el tour Firepower World Tour.

Tocarán sus éxitos como: Electric eye, You’ve got another thing coming, breaking the law, Turbo lover entre otros.

¡IMPERDIBLE! Asegura tu entradas ingresando al siguiente link: https://cuponidad.pe/entretenimiento/entrada-al-concierto-de-judas-priest-firepower-tour-2018-por-primera-vez-en-lima-24867



Las entradas tienen stock limitado y ya están a la venta en Cuponidad, donde encontrarás los siguientes precios y zonas. Recuerda que el cupón sirve como entrada.

Normal Cuponidad General S/ 171 S/ 133 VIP S/ 285 S/ 222 Work Shows S/ 399 S/ 311

¡No te quedes con las ganas! Clic aquí para conseguir tus entradas con descuento.