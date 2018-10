Congreso de Marketing y medios digitales tendrá como exponentes a expertos de ESAN y CCR

Con el objetivo de disolver temores dentro del empresariado y facilitar la decisión de implementar o repotenciar un área digital de cara al 2019, ESAN y CCR (empresa de investigación de mercados) organizan el 13° Meeting Marketing Trends 2018: “Shopper on line y off line: el consumidor peruano entre dos mundos”. El congreso se realizará el jueves 18 de octubre, de 7:45 am a 1:00 pm, en el hotel Belmond Miraflores Park.

El director de la Maestría en Marketing de ESAN y ponente del simposio, José Luis Wakabayashi, explicó que el objetivo de este encuentro es aprender la importancia de manejar una estrategia multicanal, en la cual, el mundo online y offline son parte de la estrategia. “Los cambios se vienen desarrollando de una manera cada vez más rápida por lo cual debemos prepararnos para este nuevo escenario”, expresó.

Por su lado, José Oropeza, gerente de Estudios Especiales – CCR S.A., expondrá sobre “Shopper Digital: dos caminos, un mismo destino”, un Caso de Estudio. “El mundo digital está en permanente cambio y el consumidor adapta su comportamiento en este mundo constantemente, entender al shopper en este contexto de cambios presenta retos inmensos, más aún cuando un buen porcentaje de las búsquedas on line terminan en compras en el mundo off line”, sostuvo.

También, se tendrá como expositores a Jesús Hernández, Fundador de Social Mobile Congress y César Fuentes, director de la Maestría en Gestión Pública de ESAN, quienes disertarán sobre “Marketing digital aplicado a precios, distribución y procesos” y "Análisis macroeconómico: Macroeconomía y mapa digital", correspondientemente.

Asimismo, para el Panel de Discusión se contará con las ponencias de Gonzalo Guerra-García, Profesor ESAN Graduate School of Business y Johan Gómez, Managing Director iSunny. Por último, expondrá John Carnero, manager de Michael Page – Part Page Group, con el tema: “Transformación Digital: evolución en el mercado y en los perfiles de IT”.

Cabe destacar que, ESAN en alianza con CCR, se han reunido en un equipo multidisciplinario de trabajo para definir, diseñar y ejecutar estudios que presenten de manera descriptiva y analítica la eficiencia y efectividad de las acciones de comunicación de las marcas, descubriendo así la real relevancia y aporte de cada acción en la construcción de la experiencia de marca. El meeting Marketing Trends es un evento anual de marketing que se realiza en el Perú desde el 2006.