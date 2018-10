Este 24 de octubre, la Cámara De Comercio de Lima será sede del e-summit Perú ecommerce 2018

El Gremio Empresarial más importante del país, continúa promoviendo el Comercio Electrónico a través del e-Summit Perú Ecommerce 2018, evento que promete ser el punto clave de encuentro entre los principales líderes y actores involucrados en el mundo del Comercio Electrónico y los Negocios Digitales. Este 24 de octubre, los asistentes podrán participar en las conferencias, plenarias y talleres especializados a cargo de los más destacados expertos nacionales e internacionales, así como en actividades de Networking y una expo-feria tecnológica.

“Estaremos desarrollando en esta oportunidad la tercera edición del e-Summit PERÚ ECOMMERCE, evento de gran importancia para mercado peruano, debido a que logra convocar a los más destacados expertos así como representantes de las principales marcas tecnológicas locales y globales, quienes nos estarán hablando sobre temáticas muy relevantes en el sector como Tendencias, Innovaciones Tecnológicas, Omnicanalidad, eConversión, Medios de Pago, Seguridad, Logística para eCommerce, Marketing Digital, Diseño y Usabilidad (UX), entre otros”, así lo explicó Jaime Montenegro, líder del Área de Tecnologías de la Información y Comercio Electrónico en CCL.

"En las dos primeras ediciones hemos logrado reunir a más de 1,500 asistentes, entre colaboradores, empresarios y emprendedores de todos los sectores, con presencia o potencial presencia en el eCommerce en el Perú y en la región. De la misma manera participaron más de 50 expertos nacionales e internacionales, quienes abordaron las últimas tendencias, desafíos y retos del eCommerce a nivel nacional e internacional ", dijo el ejecutivo.

MÁS DE 5 MILLONES DE PERUANOS YA COMPRAN POR INTERNET, Y ESTE AÑO SE ESPERA TRANSACCIONES POR CERCA DE US$2.8 MILLONES

El comercio electrónico continúa en el Perú en franco crecimiento. De acuerdo a últimos estudios realizados en nuestro país, se conoce que ya son más de 5 millones de peruanos que compran online. Dentro de las categorías más destacadas encontramos viajes, tecnología, hogar, moda, deportes, belleza, salud, educación, entre otras. No obstante, observamos que más del 50% de los compradores online peruanos, ya realizan sus compras en múltiples categorías en función a sus necesidades.

Por otro lado, este año se espera que en el mercado peruano se realicen transacciones B2C por cerca de US$2,8 millones. La tasa de crecimiento anual en el eCommerce peruano está cercana al 10%, y sigue representando la gran oportunidad de crecimiento para todos los sectores productivos de nuestro país.

LIMA SERÁ LA CAPITAL DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y LOS NEGOCIOS DIGITALES DURANTE EL PRÓXIMO 24 DE OCTUBRE

“El próximo 24 de Octubre los principales líderes y actores de eCommerce con influencia en el mercado peruano y en la región, se darán cita en el e-Summit PERÚ ECOMMERCE 2018, en el Complejo Empresarial de Cámara de Comercio de Lima. “Somos el principal gremio empresarial en el Perú, y el principal promotor de la Transformación Digital y el Comercio Electrónico en el país. Hemos desarrollado desde el año 2012 lo CyberDays, que es hoy en día la principal Campaña comercial online de nuestro mercado. Y continuamos en este rol promotor ahora con nuestros eventos e-Summit que contribuyen a la evangelización de las empresas peruanas, que orientan su incursión en el canal digital.

Finalmente, en el evento contaremos con expertos ponentes nacionales e internacionales como: Martín Santaera (New Business Manager, SpLatam de Google - Argentina), Julián Escandón (E-Commerce Manager en ORACLE), Juan Pablo Goicochea (Gerente de BI, Analytics & Estrategia Digital en THINK THANKS), Nicolás Leoni (CEO & Founder en Consultora Nico Leoni), Sebastián Hercovich (General manager & Founder en BRAND & LABEL), Andrea Sierra (Enterprise Sales Manager, Andean | Caribbean | Central America en ADOBE – Colombia). Y los más destacados expertos nacionales como Fernando D’ Alessio (Co-founder y CEO en JUNTOZ.COM), Ernesto Barrios (Gerente de Omnicanalidad y Transformación Digital del Grupo EFE), Denis Castro (Telesales Supervisor en DHL EXPRESS), Eduardo Eneque Mori (CEO en IMPULSE), Eduardo Acuña (Director en SamiShop), entre otros.

Para más información, ingresar a la página web http://www.e-summit.pe/ y Cuponidad.