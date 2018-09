Cientos de peruanos y extranjeros inician clases de cocina peruana

El Perú cuenta con una amplia variedad de insumos y recetas, lo cual, motiva a cientos de personas de todo el mundo a capacitarse en lo más rico de nuestra gastronomía peruana. Es por ello que, en una singular ceremonia de bienvenida, jóvenes de Ecuador, Venezuela, Colombia, Canadá, Japón y Perú, iniciaron con éxito la carrera de cocina, pastelería y bar en el prestigioso Instituto Gastronómico D’Gallia.

“Todos los años, el número de alumnos extranjeros crece en nuestra institución. Las aulas se vuelven cada vez más cosmopolitas, enriqueciendo las clases con un vasto intercambio cultural”, señala Martha Valiente, Gerente de Marketing del Instituto Gastronómico D’Gallia.

El evento contó con la presencia de prestigiosos exalumnos. Tatiana Flores, ganadora del premio Luces como mejor Bartender 2017 y actual embajadora de la marca de Gin Fifty Pounds, compartió con los ‘cachimbos’ algunas conmovedoras anécdotas en la escuela.

“D’Gallia no sólo me permitió descubrir mi pasión por la coctelería y bar, sino también me dio las herramientas necesarias para poder conseguir un trabajo y poder pagar mis estudios”, comentó.

DATOS

Cabe resaltar, que los alumnos del Instituto, tienen la posibilidad de hacer intercambios estudiantiles con las escuelas de cocina más prestigiosas de todo el mundo, como Santo Tomás de Colombia, Aspic de México, entre otras.

Para mayor información pueden ingresar a www.dgallia.edu.pe/