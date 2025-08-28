HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     
Elecciones

¿Qué es Somos Perú? Un partido que se autodefine democrático y popular rumbo a las elecciones del 2026

Somos Perú propone destinar el 6% del PBI a educación, con el fin de impulsar la capacitación docente y priorizar la infraestructura de colegios en mal estado, especialmente en las regiones del interior del país.

Fundado en 1995 como Somos Lima y en 1997 oficialmente como Somos Perú. Foto: Composición LR
Fundado en 1995 como Somos Lima y en 1997 oficialmente como Somos Perú. Foto: Composición LR

Somos Perú es un partido político que se autodenomina como democrático, constitucional y descentralista. Fue fundado el 1 de junio de 1997 por el recordado exalcalde de Lima, Alberto Andrade, figura emblemática de la política peruana en los años noventa.

De cara a las elecciones presidenciales de 2026, el secretario electoral de la agrupación, Uvaldo Pizarro, señaló que el partido busca consolidarse como una opción de centro político, con énfasis en una democracia participativa que acerque al ciudadano a las decisiones de gobierno.

PUEDES VER: Libertad Popular se presenta como opción de centro en elecciones 2026: partido de Rafael Belaúnde apuesta por infraestructura

lr.pe

¿Quiénes integran Somos Perú?

Entre sus principales cuadros políticos están el gobernador del Cusco, Werner Salcedo; el gobernador de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores; y el exfutbolista George Forsyth como líderes que pueden llegar a una competencia de elección interna en cara a estas elecciones generales 2026.


El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, es un ingeniero elegido por el partido de Somos Perú y actual vocero de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, mientras que el gobernador de Lambayeque, Jorge Luis Pérez, es médico cirujano, químico Farmacéutico, investigador Clínico y ex congresista de la República.


Y George Patrick Forsyth es un exfutbolista, empresario y político. Fue elegido alcalde del distrito de La Victoria en las elecciones municipales de 2018 y ejerció el cargo desde el 1 de enero de 2019 hasta el 12 de octubre de 2020, fecha en la que renunció al cargo para poder postular a las elecciones presidenciales.


Pizarro sostiene que la propuesta insignia de su partido es la descentralización. “Lo que tiene que haber es la transferencia auténtica del poder político económico y administrativo para que se fortalezcan las economías locales y regionales dentro de una economía social de mercado, donde sea competitiva y abierta”.

PUEDES VER: El APRA se presenta a las elecciones nacionales 2026 como una "izquierda democrática" y renovación de su dirigencia

lr.pe

Propuestas en seguridad y educación

Uvaldo Pizarro señaló que en materia de seguridad ciudadana el partido plantea un trabajo continuo y permanente entre el Estado, las juntas vecinales y la Policía Nacional.

En educación propone destinar el 6% del producto bruto interno. “Con ello vamos a tener vamos a tener capacitación para los maestros, trabajar en la mejora de esas escuelas que se están cayendo por pedazos al interior del país”.

Y en salud plantea dotar con más médicos y especialistas para los hospitales nuevos y mejorar el primer nivel de atención.

Somos Perú investigará a Boluarte de llegar a ser Gobierno en 2026

Y de llegar a ser gobierno o tener congresistas en el parlamento en el 2026, Pizarro indicó que se investigará a la presidenta Dina Boluarte. “Hoy el Tribunal Constitucional ha emitido un fallo en donde se reserva la investigación por la investidura presidencial, pero que no quede la menor duda que cuando se llegue a ser gobierno o dentro del parlamento no vamos a escatimar, esta sí o esta (investigación) no, se tendrá que investigar y enviar la denuncia correspondiente a la Fiscalía”, dijo a La República.

Notas relacionadas
Los favores de José Jerí: Administración General del Congreso a cargo de militante de Somos Perú

Los favores de José Jerí: Administración General del Congreso a cargo de militante de Somos Perú

LEER MÁS
Congreso: revelan pagos de más S/ 150.000 a favor de Somos Perú a través de José Jerí

Congreso: revelan pagos de más S/ 150.000 a favor de Somos Perú a través de José Jerí

LEER MÁS
El APRA se presenta a las elecciones nacionales 2026 como una "izquierda democrática" y renovación de su dirigencia

El APRA se presenta a las elecciones nacionales 2026 como una "izquierda democrática" y renovación de su dirigencia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quiénes son los precandidatos a la presidencia en las Elecciones 2026 del Perú?

¿Quiénes son los precandidatos a la presidencia en las Elecciones 2026 del Perú?

LEER MÁS
Elecciones 2026: estos son los 43 partidos que competirán en los próximos comicios del 12 de abril

Elecciones 2026: estos son los 43 partidos que competirán en los próximos comicios del 12 de abril

LEER MÁS
Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

LEER MÁS
Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Elecciones

¿Quiénes son los precandidatos a la presidencia en las Elecciones 2026 del Perú?

Elecciones 2026: estos son los 43 partidos que competirán en los próximos comicios del 12 de abril

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota