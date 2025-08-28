¿Qué es Somos Perú? Un partido que se autodefine democrático y popular rumbo a las elecciones del 2026

Fundado en 1995 como Somos Lima y en 1997 oficialmente como Somos Perú. Foto: Composición LR

Fundado en 1995 como Somos Lima y en 1997 oficialmente como Somos Perú. Foto: Composición LR

Somos Perú es un partido político que se autodenomina como democrático, constitucional y descentralista. Fue fundado el 1 de junio de 1997 por el recordado exalcalde de Lima, Alberto Andrade, figura emblemática de la política peruana en los años noventa.

De cara a las elecciones presidenciales de 2026, el secretario electoral de la agrupación, Uvaldo Pizarro, señaló que el partido busca consolidarse como una opción de centro político, con énfasis en una democracia participativa que acerque al ciudadano a las decisiones de gobierno.

¿Quiénes integran Somos Perú?

Entre sus principales cuadros políticos están el gobernador del Cusco, Werner Salcedo; el gobernador de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores; y el exfutbolista George Forsyth como líderes que pueden llegar a una competencia de elección interna en cara a estas elecciones generales 2026.



El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, es un ingeniero elegido por el partido de Somos Perú y actual vocero de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, mientras que el gobernador de Lambayeque, Jorge Luis Pérez, es médico cirujano, químico Farmacéutico, investigador Clínico y ex congresista de la República.



Y George Patrick Forsyth es un exfutbolista, empresario y político. Fue elegido alcalde del distrito de La Victoria en las elecciones municipales de 2018 y ejerció el cargo desde el 1 de enero de 2019 hasta el 12 de octubre de 2020, fecha en la que renunció al cargo para poder postular a las elecciones presidenciales.



Pizarro sostiene que la propuesta insignia de su partido es la descentralización. “Lo que tiene que haber es la transferencia auténtica del poder político económico y administrativo para que se fortalezcan las economías locales y regionales dentro de una economía social de mercado, donde sea competitiva y abierta”.

Propuestas en seguridad y educación

Uvaldo Pizarro señaló que en materia de seguridad ciudadana el partido plantea un trabajo continuo y permanente entre el Estado, las juntas vecinales y la Policía Nacional.

En educación propone destinar el 6% del producto bruto interno. “Con ello vamos a tener vamos a tener capacitación para los maestros, trabajar en la mejora de esas escuelas que se están cayendo por pedazos al interior del país”.

Y en salud plantea dotar con más médicos y especialistas para los hospitales nuevos y mejorar el primer nivel de atención.

Somos Perú investigará a Boluarte de llegar a ser Gobierno en 2026

Y de llegar a ser gobierno o tener congresistas en el parlamento en el 2026, Pizarro indicó que se investigará a la presidenta Dina Boluarte. “Hoy el Tribunal Constitucional ha emitido un fallo en donde se reserva la investigación por la investidura presidencial, pero que no quede la menor duda que cuando se llegue a ser gobierno o dentro del parlamento no vamos a escatimar, esta sí o esta (investigación) no, se tendrá que investigar y enviar la denuncia correspondiente a la Fiscalía”, dijo a La República.