Dónde votar Elecciones 2022: denuncian que miembros de mesa no respetaron protocolo trans y no binario

A través de su cuenta de Twitter, la periodista y activista Caro Díaz, denunció que en la universidad Ricardo Palma, no están pegados los afiches del protocolo trans y no binario de la ONPE, lo que generó la vulneración de derechos de esta población. Asimismo, la periodista y activista trans Gianna Camacho señaló que no se respetó su nombre actual (ya cambiado en DNI) y se dijo en voz alta su nombre anterior porque el padrón no estaba actualizado.