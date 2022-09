A cuatro días de la elección, candidatos acentúan campaña

Por Pamela Palacios/Urpi

Tras el debate oficial, y a solo 4 días de las Elecciones Municipales y Regionales, los candidatos a Lima George Forsyth (Somos Perú), Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú), Daniel Urresti (Podemos Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Yuri Castro (Perú Libre) realizaron caminatas por distritos populosos de la capital para darse un baño de popularidad, remarcar algunas de sus propuestas y no dejaron también de atacarse entre ellos.

Así, George Forsyth visitó el mercado Virgen de las Mercedes de Lurín.

Al son de arengas y tambores, el candidato estuvo acompañado de sus seguidores que portaban banderolas de Somos Perú. Fue recibido por los comerciantes que se le acercaba para tomarse selfis con él y abrazarlo. Incluso picaba queso que le invitaban las caseras. Una vendedora de huevos lo invitó a pasar a su local y le obsequió un par. “Huevos le sobran a Forsyth”, gritó la mujer. Al candidato no le quedó más que reírse.

Al ser consultado por el debate del domingo, Forsyth afirmó que “lamentablemente las portadas se las lleva la malcriadez de un candidato, Urresti, quien quiso preguntas a su medida, que le falta el respeto a una periodista”. Agregó que esto “evidenció que no tiene el aplomo, la inteligencia emocional para llevar adelante una municipalidad tan importante como Lima”.

Lurín. Forsyth sigue teniendo en los mercados el lugar preferido para convencer a indecisos. Foto: Gianella Aguirre/Urpi LR

Afirmó que ejercerá el liderazgo de Lima y que para ello asumirá su lugar en el directorio de Sedapal y que desde la municipalidad propondrán iniciativas legislativas como declarar de interés nacional el proyecto Marcas II para traer agua de Junín a Lima. Al respecto señaló que si el Ejecutivo no lo puede hacer pedirán las competencias de este proyecto.

Por su parte, Gonzalo Alegría estuvo prácticamente solo en la estación del Metropolitano de la Universidad Nacional de Ingeniería, desde donde protestó por el aumento del pasaje de este transporte. Dijo que es abusivo e injusto y que no se justifica ni por la infraestructura ni por los salarios del personal (taquilla y vigilancia).

“Hemos venido a hacer una protesta ciudadana, no estamos haciendo ni mitin ni nada. Lo que tenemos que decir es que tenemos que bajar el precio del Metropolitano porque esta última subida ha sido especialmente injusta”, manifestó.

Dijo sentirse “triste” por la denuncia periodística de violencia sexual de su hijo contra él y reiteró que no es cierta. Arguyó que esta se debe a que, desde el principio, se mostró a favor de bajar el costo de los peajes.

“Perdono a todas aquellas personas que me han humillado en la calle en estos días”, señaló Alegría.

Daniel Urresti realizó caminatas con su portátil en los distritos de Comas, San Martín de Porres e Independencia. Sus seguidores saltaban con el candidato al son de batucadas, silbatinas y arengas. La mayoría de los transeúntes se sacaban fotos con él y otros tantos lo abrazaban.

La música cesó para que Urresti informara a los medios que había querellado a su contendor Rafael López Aliaga por afirmar que había asesinado al periodista Hugo Bustíos y ultrajado a una mujer.

Cono norte. El postulante de Podemos Perú Daniel Urresti recorrió calles de Comas y San Martín. Foto: Omar Coca/Urpi LR

“Señor López, no siga mintiendo porque eso es agravar el delito. Yo lo he querellado”, refirió para luego agregar que el 19 de octubre López Aliaga está citado en la Fiscalía.

También arremetió contra su propuesta de contratar 30 mil serenos. “Si alguien pusiese en ejecución una idea tan descabellada, ¿saben qué sucedería? Tendríamos jóvenes serenos de 23 años muertos todos los días”, afirmó Urresti.

Reiteró que de llegar a la alcaldía de Lima potenciará a la Policía mediante la contratación de 1.000 ternas, cuatro megacomplejos de seguridad y justicia, 2.000 patrulleros “para que el escuadrón de emergencia pueda salir a coger a los raqueteros” y 600 motos de alto octanaje.

Vestido con el clásico polo azul y pantalón blanco, Rafael López Aliaga se alistó para recorrer en caravana las calles de Surco. El punto de partida elegido fue el parque Villa Alegre.

En auto. López Aliaga encabezó una caravana por La Encalada, El Polo y la av. Primavera. Foto: Joel Robles/Urpi LR

Antes de subir a la tolva de la camioneta Toyota Hilux dorada que lo transportaría por más de dos horas, López Aliaga aprovechó para tomarse selfis con sus simpatizantes y conversar unos minutos con la prensa.

PUEDES VER: López Aliaga evade pregunta sobre lucha contra violencia a la mujer y responde acerca de paneles solares

“Quiero trabajar cuatro años para Lima. No busco un salario. Busco tener el mejor equipo para gobernar no solo Lima Cercado, sino todos los distritos. Soy gerente, todas las metas que me propuse en mi vida lo he logrado”, aseveró.

Durante su recorrido por las avenidas Encalada, Primavera y El Polo, el candidato de Renovación Popular fue reconocido por jóvenes, quienes cariñosamente lo llaman Porky.

Elizabeth León Chinchay visitó las ollas comunes de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Lurín, en donde se comprometió a promover un convenio con los agricultores de los valles Chillón, Rímac y Lurín para que el excedente de producción agrícola llegue directamente a los ollas comunes.

Cono sur. León visitó comedores populares de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Foto: difusión

El dato

Escuela. Con un taller en Lima, hoy y mañana, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) culminará la escuela especializada de personeros, afiliados y simpatizantes de las organizaciones políticas en carrera.