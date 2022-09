Elecciones 2022: candidatos a Lima siguen sin convencer a electores

El debate entre los ocho candidatos a la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima permitió a la ciudadanía tener un poco más de elementos para decidir su voto, especialmente al alto número de indecisos.

Los primeros en llegar al auditorio de la Universidad Mayor de San Marcos fueron Yuri Castro, de Perú Libre, y Elizabeth León, del Frente de la Esperanza. Y el último en llegar fue Daniel Urresti, de Podemos Perú, junto a su esposa.

Urresti tuvo una actitud cuestionable al no regirse al orden de preguntas establecidas, insistir todo el tiempo en su plan de seguridad ciudadana y también por no responder quién lo reemplazaría en el cargo si es encontrado culpable en el proceso que se le sigue por la muerte del periodista Hugo Bustíos. Gonzalo Alegría, de Juntos por el Perú, también utilizó esta tribuna para defenderse de la acusación que le hizo su hijo por violencia física y sexual.

En las afueras de la Ciudad Universitaria, hubo otra contienda entre bulliciosas portátiles que con pancartas y cánticos no dejaron de alentar a sus candidatos.

Rafael López Aliaga, Renovación Popular

Dimensión social y seguridad: auxilio rápido con ‘ollitas comunes’. Agua en la parte alta de cerros con tanques en cada ladera. Seguridad con motos, cámaras e inteligencia artificial.

Dimensión económica y ambiental: plantea crear clubes zonales. Orientar el 10% del presupuesto a las ‘ollitas comunes’. Llevar agua a 10 millones de familias. Servicio del Metropolitano desde Carabayllo a Plaza San Miguel. Tren Chosica-Callao.

Bloque del sí o no: no promoverá la desactivación de la ATU para pedir retorno a Lima metropolitana de sus competencias. Quiere coinversión con la ATU para prolongar el Metropolitano de Carabayllo a la Panamericana Sur. Está dispuesto a trabajar con María Jara.

Visión de Lima: dijo estar en política por amor a Dios y a los millones de limeños que padecen hambre, no tienen agua, educación ni salud con red de hospitales solidarios en todos los distritos. Para ello se comprometió a trabajar todo el tiempo.

Daniel Urresti Elera, Podemos Perú

Dimensión social y seguridad: dijo que antes de tratar este tema, primero debe recuperarse la seguridad ciudadana con la captura de 200 delincuentes al día, contratando 1.000 ternas.

Dimensión económica y ambiental: entrega de alimentos a las ollas comunes. Muros de contención que permitan declarar áreas habitables. Se pronunció por el cambio de zonificación. En tránsito, tratamiento de 800 intersecciones.

Bloque del sí o no: no a la creación de una zona rosa en Lima porque no hay áreas para ello. La preocupación de los alcaldes es erradicarlas. En cuanto a priorizar vías peatonales, dijo que está a favor, pero no necesariamente calles peatonales.

Visión de Lima: en el 2026 ve Lima más hermosa, verde, con tráfico fluido, cerros con grandes muros de contención. Seguridad ciudadana recuperada con apoyo de la Policía Nacional. Pidió apoyo para cumplir lo que ofrece.

Ficción. Muñecos de Urresti invadieron calles aledañas. Foto: John Reyes/La República

George Forsyth Sommer, Somos Perú

El exalcalde de La Victoria propuso crear centros de justicia rápida para que en menos de 48 horas los delincuentes vayan presos, modernizar Lima con una red de cámaras de seguridad y trabajar con el sector privado para generar galerías para solucionar el comercio ambulatorio.

Corazón. No faltan los que creen en posibilidades de Forsyth. Foto: John Reyes/La República

Para ayudar a las economías de las familias, planteó la instalación de cunas jardín para que las madres puedan dejar a sus hijos e ir trabajar y contribuir a la economía de su hogar.

La recuperación de Lima para los jóvenes. Promover la práctica del deporte, de actividades culturales y capacitar al personal de serenazgo para que no sean percibidos como el enemigo ante la población.

Reconoció sus errores del pasado como alcalde de La Victoria, pero advirtió que de llegar a la Municipalidad de Lima, la gestionará con enfoque social, con aires de modernidad y bajo la visión que tenía Alberto Andrade para Lima.

Omar Chehade Moya, Alianza para el Progreso

El excongresista prometió una lucha frontal contra la delincuencia y la comercialización de droga a través de la promoción del arte y deporte con ferias gastronómicas y culturales. También enfocarse en el desarrollo de las zonas más pobres de Lima.

Para ayudar a la economía de las familias limeñas, se plantea la promoción de un millón de empleos desde la MML, así como duplicar el presupuesto de las ollas comunes y los vasos de leche.

Reabrir la plaza de Armas y las principales calles del Centro de Lima con la finalidad de democratizar el tránsito de la ciudad a través del traslado peatonal y la creación de más ciclovías.

Sobre la integración territorial de los 42 distritos de Lima, Chehade señaló que la postura de la MML sería en contra al considerar la propuesta como “inaplicable”. Consideró que significaría un desgaste para el municipio.

María Soto Velásquez, Avanza País

La excandidata a regidora de Luis Molina propuso presentar una iniciativa legislativa al Congreso para denominar como “terrorismo urbano” los actos que atenten contra la ciudad y sus habitantes. Pondrá énfasis en la recuperación de los espacios públicos y la tranquilidad de los vecinos.

Anunció que promoverá la creación de centros para los adultos mayores con la finalidad de que más integrantes de una familia puedan salir a trabajar con tranquilidad al tener a sus padres bien cuidados.

Dijo que abordará el problema de la contaminación ambiental y el abandono de carros inservibles en las calles de la capital. Trabajará con las comisarías para que dichos vehículos sean llevados rápidamente a las chatarreras.

Agregó que la Municipalidad de Lima debe recuperar las funciones que le fueron trasladadas a la ATU para trabajar en favor del transporte urbano.

Gonzalo Alegría Varona, Juntos por el Perú

El cuestionado candidato invirtió una buena parte de su tiempo en defenderse de las acusaciones de abuso sexual que pesan sobre él y aseveró que ha presentado denuncias de difamación contra cuatro medios de comunicación por un monto de 32 millones de soles.

Sobre el problema del tráfico en lima, señaló que destinaría un monto similar al de la demanda de difamación para invertir en proyectos de seguridad ciudadana y vialidad.

También dio opciones de transporte como la ampliación del zanjón, la creación de un teleférico, así como otras medidas de control vial; reincidió también en que se revisarán los contratos del Metropolitano y los peajes de Lima.

Otros temas sueltos que trató están relacionados con la construcción de puentes elevados para el uso de las ciclovías y la creación de andenes para volver cultivables los cerros y laderas con apoyo de la ONU.

Sorpresa. Pese a todo, llegaron seguidores de Alegría. Foto: John Reyes/La República

Elizabeth León Chinchay, Frente de la Esperanza

Contrario al debate anterior, la candidata dejó de lado el tema de prevención de delito y se centró en cuestionadas políticas como el empadronamiento a la población venezolana residente en el Perú que haya ingresado con el permiso laboral de trabajo.

Sobre la problemática del cierre constante de calles en el Centro de Lima, la candidata señaló que mantendría una política de rejas cero y que en caso de que el Palacio de Gobierno necesite restringir el acceso a sus alrededores, estas restricciones pesarán solo sobre su respectivo predio.

En el tema de transporte, dijo que implementaría un sistema de transporte municipal al servicio de la ciudadanía.

En temas sociales señaló que se establecería el proyecto de Cuna Más, la democratización del agua en zonas vulnerables y enfatizó en la convocatoria a colegios profesionales para elaboración de proyectos en favor de la ciudades.

Yuri Castro Romero, Perú Libre

Castro enfatizó que su gestión estaba centrada en elaborar un plan de gobierno “para no vender humo”, entre los que destacan la formalización del comercio ambulatorio mediante el empadronamiento de comerciantes y el desarrollo de microcréditos por medio de la caja municipal.

Dijo que durante su gestión se buscaría mejorar los programas sociales municipales que apoyen a las ollas comunes.

Lápiz. Hubo entusiasmo hasta en fi las del partido oficialista. Foto: John Reyes/La República

Respecto a temas de corrupción, indicó que transparentarán todas las órdenes de servicio en el portal institucional, además de implementar un sistema ciudadano de denuncia. No obstante, declaró que sí contrataría a gente cercana a su partido, siempre y cuando cumpla con los requisitos para el puesto requerido.

Si bien se presentó como un candidato limpio, obvió las denuncias archivadas preliminarmente contra él, como la del 2018 por un supuesto caso de acoso a una menor de edad.