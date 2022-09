Elecciones 2022: semana final reñida en una campaña por despegar

La última semana de la campaña electoral para la alcaldía de Lima se vislumbra bastante reñida por la gran cantidad de indecisos, a poco del debate entre los candidatos que organiza el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según coinciden especialistas que analizaron resultados de la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

El estudio, que consultó a la población del 19 al 22 de setiembre y tiene márgenes de error de 5 puntos arriba y debajo de cada resultado sobre Lima, detectó mayor intención de voto por Daniel Urresti (19,4%), Rafael López Aliaga (16,7%) y George Forsyth (16,3%). Seguían Gonzalo Alegría (7,4%), Elizabeth León (2,4%), Yuri Castro (2,2%), María Soto (2,2%) y Omar Chehade (1,6%).

Sin embargo, aproximadamente, 13,8% aún no había decidido su voto, un 13.1% no se inclinaba por ninguno y 5% pensaba sufragar en blanco o nulo. Es decir, un 31,9% de los encuestados no tenía candidato.

En comparación con hace un mes, entre los entrevistados por el IEP, caían las preferencias por Urresti y López Aliaga y crecían las de Forsyth, Alegría y León. También aumentaban quienes no encontraban candidato.

A López Aliaga, en el sondeo le iba mejor entre los más acomodados (de niveles socioeconómicos A y B) y los hombres.

Sobre Forsyth, hay más preferencia de votantes mujeres.

El debate de hoy da oportunidad para que los candidatos logren mayor respaldo, especialmente entre los indecisos.

Análisis

“Se sigue confirmando que los tres candidatos con mayores oportunidades de ganar son aquellos que tienen experiencia en la gestión local y como candidatos presidenciales. Sus porcentajes de intención de voto se asemejan parcialmente a lo registrado en esas elecciones”, advierte el politólogo Paolo Sosa, investigador del IEP.

“Cada quien tiene sus bastiones. En López Aliaga, sectores económicos más altos y votantes masculinos. Esto no sorprende por lo que este candidato representa en sus ideas”, dice.

“En la última encuesta vemos que se redistribuyen los votos: Urresti y López Aliaga pierden y Forsyth, Alegría y León ganan. Esto probablemente por la evaluación pos debate electoral”, anota en referencia a un duelo de ideas en Latina TV.

“Si la postal se mantiene así, los dos punteros se benefician de la dispersión y puede que López Aliaga termine ganando, más por la pérdida de Urresti. Sin embargo, es posible que las acusaciones contra Alegría le cuesten y su crecimiento se revierta. Esos votos pueden volver a sus candidatos originales, pero Forsyth podría capitalizar mejor a aquellos que buscan una opción distinta a Urresti o López Aliaga”, aduce.

“Seguro veremos campañas en favor del mal menor, buscando repetir lo de Muñoz. La tendencia parece apuntar a un final bastante reñido”, prevé Sosa.

Sin embargo, recién esta semana se irán definiendo los respaldos, que aún son pocos.

“Las tres principales candidaturas están muy igualadas, pese a ser planes distintos. Es una muestra, considerando el alto volumen de quienes no saben por quién votar, de una campaña que no ha despegado del todo en ningún momento”, dice la politóloga Paula Távara, profesora de las universidades Católica (PUCP) y San Marcos.

La especialista considera poco posible que el debate de hoy tenga demasiado impacto.

“Los debates nunca son los que más definen el voto y sobre todo en un contexto en que la gente está con la cabeza en otra agenda. Eso hemos visto a lo largo de esta campaña”, anota.

“Todavía está para cualquiera (la elección). Todavía no hay una claridad de quién ganará. Los punteros han desgastado su imagen. Los sucesos de estos días hacen que la ciudadanía empiece a mirar a los candidatos. Aún podría haber sorpresas”, expresa Távara.

Sostiene que “los indecisos inclinarán la balanza”. “Nada estará dicho hasta el próximo fin de semana. Una elección en que en las últimas 48 o 24 horas se decida el voto”, vislumbra.

Advierte que López Aliaga mantiene el núcleo que tuvo en la campaña presidencial, pero eso puede ser un techo y no le alcanzaría para ganar si no tiene otros respaldos que sumen.

Considera que el apoyo a Forsyth de las mujeres sería más por rechazo al perfil machista de Urresti y López Aliga.

Las pullas jugarían en contra a la hora de las definiciones.

“Ante el enfrentamiento abierto de Urresti y López Aliaga, Forsyth estaría beneficiándose como una alternativa. A su favor también tendría una imagen de ‘el blanco del pueblo’ que trabaja en su campaña. Al salir Alegría del espectro, golpeado, dejaría solo en alza a Forsyth”, asevera el consultor político Richard Tapia, director del Instituto Peruano de Comunicación Política (Ipecop).

Considera que el debate puede favorecer a quien vea más con propuestas beneficiosas que con show de las pullas. “La gente está harta del enfrentamiento. El impacto del debate depende del proceso. Eso aún está por verse”, comenta.

