George Forsyth: “Siempre hay que estar abiertos a escuchar al ciudadano”

Después de las últimas elecciones presidenciales, tres excandidatos decidieron postular a la alcaldía de Lima. Uno de ellos es George Forsyth, candidato por Somos Perú. El exalcalde de La Victoria hace un mea culpa por abandonar su distrito en búsqueda del sueño presidencial y ahora dice estar preparado para conducir la capital.

¿Qué lo motiva a ser alcalde de Lima?

Tengo la preparación. He sido regidor, he sido alcalde de uno de los distritos más difíciles del país. Tengo la fortaleza, la experiencia, las ganas de sacar adelante mi ciudad. Me encuentro en ese momento de mi vida en donde puedo aportar al país.

¿Cómo piensa enfrentar la inseguridad en Lima?

Hay muchos que no tienen idea de cuáles son las competencias de la municipalidad. Por ejemplo, un candidato dice que va a arrestar a delincuentes. Eso no se puede. Vamos a cerrar en los primeros 50 días los locales de ventas de celulares robados y los vamos a denunciar. Necesitamos también fortalecer un grupo élite de los serenazgos y las cámaras de seguridad.

La formalización del comercio ambulatorio sigue siendo un problema.

Son peruanos que están trabajando. Ellos necesitan a la autoridad que les brinde una espalda financiera para que puedan construir una galería. Eso es lo que ellos sueñan, no quieren trabajar toda su vida en la calle. Están expuestos a las mafias que no quieren la formalización. Nosotros les vamos a dar las facilidades a estos emprendedores.

¿Qué nos garantiza que no abandonará una gestión por el sueño presidencial?

Yo voy a ser alcalde de Lima gracias al cariño y apoyo de la población hasta el último día de la gestión. Con mi experiencia por ahora el camino es el municipal. Después de los últimos años uno hace una reflexión y aprende más de los errores. Ahora puedo mirar atrás y decir: sí, quizás no fue la decisión correcta en su momento.

¿Cómo solucionamos el infernal tráfico de la ciudad?

Nosotros vamos a destrabar las grandes obras. Por ejemplo, la Ramiro Prialé. Tenemos que trabajar de forma articulada con el Ejecutivo, nos guste o no. Además, vamos a instalar los semáforos inteligentes y unificarlos. Es un orden lo que hace falta.

¿Cuál sería su obra bandera con la que quisiera ser recordado?

La más fundamental es el Gran Anillo Vial que va a unir a más de 11 distritos y va a generar un impulso a la economía. Esa es una obra que estamos esperando hace mucho tiempo.

¿Qué tan accesible va a ser para el ciudadano ser escuchado por su alcalde?

Hay que estar en la calle y cualquier consulta que tenga la ciudadanía lo podemos hablar, nos sentamos en un parque y vamos viendo las realidades. Siempre hay que estar abiertos a escuchar al ciudadano.

¿Cómo está financiando su campaña? ¿Está recibiendo aportes privados?

Hace una semana presentamos la primera declaración jurada y la mía ha sido cero. En la segunda declaración recién saldrá una humilde cena que hicimos donde la entrada fue de 220 soles, pero con mucho corazón. Yo no tengo a la familia Luna atrás o a los trenes detrás mío.