Gonzalo Alegría: Defensoría del Pueblo pide evitar revictimización del hijo del candidato

Tras ser revelada mayor información sobre el caso de presunta violencia psicológica y sexual que habría sido cometida por Gonzalo Alegría en contra de su propio hijo, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el cual pide a las personas en general y a los medios tener mayor cuidado a la hora de tratar esta situación de manera pública.

“(La Defensoría del Pueblo) hace un llamado a la ciudadanía a respetar plenamente, en el abordaje del caso, los derechos de la víctima a su identidad e imagen y a la no revictimización. En ese sentido, se invoca, una vez más, a evitar exponer información o compartir discursos que lesionen los derechos fundamentales y la dignidad de la víctima”, se puede leer en el texto.

Por otro lado, desde el organismo autónomo se ha asegurado que se continuará con la supervisión de las investigaciones surgidas en torno a este caso, como la denuncia penal presentada el pasado 31 de marzo de 2021 contra el candidato de Juntos por el Perú a la alcaldía de Lima. A razón de esta postura, pidieron al Ministerio Público tener acceso al expediente fiscal del caso. ¿La razón? Verificar la existencia o no de alguna irregularidad que podría haberse dado durante el proceso de indagación.

Con ello, se apunta a conocer con exactitud cómo fueron tratadas las distintas imputaciones que pesaban contra Gonzalo Alegría y el porqué de las decisiones judiciales sobre las mismas.

Comunicado emitido por la DP. Foto: Defensoría del Pueblo

Hijo de Gonzalo Alegría ratifica acusaciones contra candidato

Este viernes 23 de septiembre, el hijo de Gonzalo Alegría rindió manifestación ante las autoridades de España, país en el que se encuentra residiendo, y reafirmó la veracidad de los hechos denunciados en 2021. Dichas declaraciones fueron luego presentadas ante la Defensoría del Pueblo, la cual tomó a consideración el testimonio.

Entre otros aspectos, el denunciante descartó que los chats en los que supuestamente se disculpaba con el candidato Alegría sean verdaderos, y que se habrían hecho desde una cuenta desactivada hace varios años. Es decir, señala que Gonzalo Alegría habría mentido al momento de su defensa.

