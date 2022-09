Magdalena del Mar es un distrito costero con una población de 60.290 habitantes según el censo nacional realizado en 2017. Pese a ser uno de los distritos con menor tamaño de Lima, posee una gran historia y sitios emblemáticos como el Coliseo Chamochumbi, la Iglesia de la Cúpula y el Mercado Magdalena.

En estas elecciones municipales 2022, son 7 los candidatos que quedan en carrera para asumir la alcaldía del distrito. Conoce un poco más sobre sus trayectorias y sus respectivas propuestas.

Raúl Madueño (Podemos Perú)

Raúl Madueño Ortiz tiene 72 años y actualmente es gerente de las empresas Madueño Importex Eirl y Superstar Tools SAC.

Respecto a su actividad política, fue secretario general distrital del Partido Popular Cristiano entre 2015 y 2019, mismo partido con el que postuló en varias ocasiones a la alcaldía de Magdalena del Mar, aunque no tuvo éxito.

Raúl Madueño ya fue candidato a Magdalena del Mar con el PPC. Foto: Raúl Madueño Facebook.

¿Qué propone Raúl Madueño en Magdalena del Mar?

Coordinar el cambio total de luminarias con tecnología LED para reducir la tasa de criminalidad y los costes de energía eléctrica.

Poner en funcionamiento la Casa del Adulto Mayor, donde se desarrollarán talleres, actividades deportivas y de esparcimiento. Además, atención médica y terapias.

Utilizar aplicativos y sectorizar el distrito para que pueda ser patrullado por motocicletas, bicicletas y vehículos. Esto con el objetivo de garantizar una respuesta rápida ante cualquier delito.

Creación de una escuela de serenazgos para que estén capacitados para respetar la dignidad de las personas, sea con los vecinos o con los comerciantes.

Walter Montenegro (Partido Morado)

Walter Jesús Montenegro Sono es un ingeniero de 31 años titulado en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Respecto a su actividad política, fue secretario distrital de Jóvenes Morados.

Sus últimas experiencias laborales fueron en el Instituto Metropolitano de Planificación como especialista en movilidad urbana y transporte; y en el Ministerio De Vivienda, Construcción Y Saneamiento (MVCS), donde ejerció como especialista vial y de transporte.

Walter Montenegro es el candidato más jóven a la municipalidad de Magdalena del Mar. Foto Walter Montenegro Facebook.

¿Qué propone Walter Montenegro en Magdalena del Mar?

En seguridad ciudadana proponen tres pilares: capacitación y prevención, para trabajar de la mano con la PNP y las juntas vecinas; y respuesta inmediata, para apostar por una tecnología de reconocimiento de imagen de los delincuentes y un botón de pánico.

Creación de una Villa Deportiva Municipal en la Costa Verde a precio social, para que los vecinos puedan practicar deporte. Contará con gimnasios y canchas para diferentes deportes.

Estacionamiento subterráneo bajo calle, además de implementar una gestión de estacionamientos dinámicos que permitirán aumentar la capacidad de autos parqueados.

Creación de “Corredor Verde” que contempla aumentar la cantidad de áreas verdes en el distrito, donde se implementarán lugares recreativos, juegos infantiles, zonas petfriendly, etc.

Bratzo Whittembury (Fuerza Popular)

Bratzo Whittembury Bianchi es un oficial de la Marina en retiro de 49 años que estudió la carrera de Ciencias Marítimo Navales en el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE). Su última experiencia laboral fue como gerente de servicios públicos en la Municipalidad De Santa María Del Mar. Además, el JNE no le registra antecedentes en partidos políticos.

Bratzo Whittembury es un oficial en retiro de la Marina. Foto: Bratzo Whittembury Facebook.

¿Qué propone Bratzo Whittembury en Magdalena del Mar?

Implementar una central de seguridad acorde a las necesidades de los vecinos. Además, aumentar las cámaras de seguridad, restablecer las que no están habilitadas, colocar arcos de detección de placas clonadas y forjar un convenio con el Grupo Terna.

Crear un polideportivo municipal en la Costa Verde para promover el deporte en los jóvenes del distrito. Allí se realizarán diversas actividades que promuevan la actividad sana en los jóvenes.

Crear un centro de atención geriátrico municipal para los adultos mayores y un software, para que, por medio de la página web del municipio, se puedan sacar citas en los nosocomios más cercanos a su domicilio.

Reglamentar el registro, la tenencia, comercialización, control sanitario y circulación de canes y felinos

Alejandro Lamas (Somos Perú)

Alberto Alejandro Lamas Matos es un ingeniero de 49 años, titulado en la carrera de Ingeniería de Computación y Sistemas en la Universidad San Martín de Porres. Respecto a su actividad política, es secretario distrital de Somos Perú, partido con el que postuló a la alcaldía de Magdalena del Mar en las Elecciones 2018.

Su última ocupación registrada es como gerente general de la compañía ALM SOLUTIONS S.R.L

Alejandro Lamas ya fue candidato a la alcaldía de Magdalena del Mar en 2018. Foto: Alejandro Lamas Facebook,

¿Qué propone Alejandro Lamas en Magdalena del Mar?

Desbloquear las vías de estacionamiento de la zona comercial, retirando las masetas y los hitos de señalización vial. Esto con el objetivo de que los vecinos con vehículos vuelvan al mercado.

Utilizar alta tecnología como arcos que detecten las placas de automóviles de entrada y salida, para identificar a los vehículos requisitoriados por la PNP y cámaras faciales para los delincuentes identificados.

Construir una clínica municipal y un club para el adulto mayor.

Poner juegos para niños en todos los parques, recuperar los minigimnasios y construir un complejo polideportivo en la Costa Verde, el cual contará con canchas de futbol, básquet, vóley y una piscina municipal.

Francis Allison (Alianza para el Progreso)

Francis James Allison Oyague es un abogado de 52 años, estudió Derecho en en la Universidad San Martín de Porres y fue alcalde de Magdalena del Mar por cuatro periodos consecutivos (2002, 2006, 2010 y 2014) con el PPC. Cabe señalar que en 2009 renunció a su cargo para asumir como Ministro de Vivienda del segundo Gobierno de Alan García.

Es gerente general de la firma Allison Abogados Asociados SAC y en 2018 postuló sin éxito a la alcaldía de Cañete, provincia donde fue regidor entre 2016 y 2018.

En 2009 fue arrestado en Miami por no declarar la posesión de US$ 50.250 en efectivo, por lo que pasó cuatro días en la cárcel estadounidense y obligado a pagar una multa de US$ 3.000. El mismo año, el Ministerio Público abrió una investigación en su contra por los delitos contra la administración pública y de lavado de dinero al brindar asesoría a la empresa de espionaje Business Trac.

En 2019 se le abrió otra investigación por el presunto delito de lavado de activo, debido a que la Fiscalía detectó compras irregulares en dos inmuebles.

Francis Allison tiene dos investigaciones en el Ministerio Público. Foto: Francis Allison Facebook.

¿Qué propone Francis Allison en Magdalena del Mar?

Implementar el sistema LENA, el cual servirá para reportar un delito en tiempo real para garantizar una pronta llegada y auxilio del serenazgo. Los vecinos también podrán informar algún miembro de su familia o su mascota se ha extraviado o la presencia de un semáforo malogrado, basura en la calle, etc.

Reabrir el Coliseo Chamochumbi y las losas deportivas para que estén a disposición de los vecinos sin costo. Además, recuperar la academia preuniversitaria y de informática, las cuales serán gratuitas.

Creación de una veterinaria y un policlínico municipal.

Recuperar el centro de monitoreo de la Costa Verde para hacerlo un lugar seguro y volver a albergar eventos masivos como Mistura y conciertos.

Víctor Paulini (Renovación Popular)

Víctor Raúl Paulini Sánchez tiene 63 años y estudió Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Respecto a su vida política, en el 2000 fue secretario del partido Frente Nacional Independiente Perú y fundó el Partido Cívico Magdalena en 2002. Además, fue regidor distrital por el PPC entre 2011 y 2014.

Postuló sin éxito a la alcaldía de Magdalena del Mar en el pasado y es gerente general del Laboratorio Anatomopatologico Biolabc S.A.C.

Víctor Paulini es un doctor conocido en Magdalena. Foto: Víctor Paulini Facebook.

¿Qué propone Víctor Paulini en Magdalena del Mar?

Implementar ocho módulos de seguridad ciudadana, los cuales estarán perfectamente equipados. Además, capacitar a los serenazgos, quienes serán preferentemente de Magdalena. También instalar un botón de pánico y aumentar las cámaras de videovigilancia.

Impulsar la creación de una clínica municipal que cuente con 1.200 m2 y todos los servicios médicos, incluyendo hospitalización y salas de operación.

Crear un estacionamiento subterráneo que tenga una pasarela al mercado.

Aprovechar la explanada de la Costa Verde para implementar un complejo deportivo municipal que cuente con una piscina municipal que favorezca principalmente a los colegios.

Miguel Mendieta (Democracia Verde)

Miguel Ángel Mendieta Alva tiene 63 años y estudió la carrera técnica de Optometría en el centro de estudios Euro Hispano. Se desempeña como optómetra en la compañía Optica ”La Solución” desde 1994 hasta la actualidad. Según el JNE no registra trayectoria política.

Miguel Mendieta trabaja como optómetra hace muchos años. Foto: Miguel Mendieta Facebook.

¿Qué propone Miguel Mendieta en Magdalena del Mar?