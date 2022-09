Eduardo Caprile: “Carlos Bruce dio carta abierta a las inmobiliarias en Surco”

Eduardo Caprile es un especialista en temas de seguridad. Rostro nuevo en la política, que pretende llegar a la alcaldía de Surco para tratar de innovar. Tiene entre sus rivales a Carlos Bruce, a quien considera un político tradicional que retrocede al buscar la alcaldía. “¿Qué busca?”, se pregunta.

— Todos hablan de seguridad, ¿en qué se diferencia su planteamiento?

— Una de nuestras propuestas es el Plan Cuadrante. Tenemos 96 cuadrantes en el distrito y cada uno ha sido estudiado y evaluado para destinar la logística y el personal necesario. Además, está la tecnología para prevenir, identificar y capturar a los que infringen las normas.

— ¿Qué hace falta para atender los problemas básicos?

— Soy un gestor. Yo vengo de gerenciar empresas desde hace 11 años y mi especialidad es la seguridad. Es verdad que todos prometen cámaras de seguridad, pero no tienen la capacidad de gestión, como un gerente que pueda sacar adelante los proyectos. Eso me diferencia del resto. No saben ni administrar su casa. Soy un político nuevo que quiere trabajar por su comunidad.

— Siendo un político nuevo, ¿cree que los vecinos lo apoyarán?

— Claro que sí, tenemos el apoyo de los vecinos.

— Según las encuestas, el puntero es Carlos Bruce, ¿podrán revertir?

— Las encuestas han perdido credibilidad. Tengo mis encuestas y me encuentro a 5 puntos de Bruce. Además, tenemos el factor de arrastre y son 10 puntos más. Si ahorita fueran las elecciones, sin duda estaríamos ganando.

— Un exministro ahora queriendo ser alcalde, ¿cómo lo evalúa?

— Bruce viene de la época de Toledo, ha participado en los gobiernos más corruptos que ha tenido el país. Siendo un político viejo y cuestionado en su momento, ¿por qué ahora quiere la alcaldía? Eso deja mucho que decir.

— ¿Está mal eso?

— Si fue ministro y cree que hizo buen trabajo, que postule a la presidencia. Va de más a menos, ¿qué busca? Eso deja mucho que decir.

— Además de la seguridad, Surco tiene otros problemas.

— Hay un problema con el tema de la residencia que fue ocasionado por el ahora candidato Carlos Bruce. Cuando fue ministro, firmó un decreto para dar carta abierta a las inmobiliarias con el pretexto de las viviendas de interés social en zonas donde no se necesita, como Chacarilla, Monterrico, Casuarinas y otras. Con esta iniciativa, las inmobiliarias pueden construir en densidad baja edificios de más de siete pisos.

— Dice que va a luchar contra las alturas en los edificios.

— Eso sería luchar contra su propio decreto supremo.

— También asegura que combatirá la corrupción.

— Eso es imposible. Bruce va de la mano con su regidor Gómez Baca, exalcalde de Surco, quien fue jefe de Karelim López. Se han juntado personajes cuestionados y eso es peligroso para el distrito.

— El transporte no está bien