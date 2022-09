Gonzalo Alegría no será excluido ni retirado de las Elecciones 2022 pese a denuncia por agresión

Gonzalo Alegría, candidato a la alcaldía de Lima, continuará en la contienda electoral pese a haber sido denunciado por violencia psicológica y sexual por su hijo, y agresión por dos trabajadoras del hogar que cumplían labores en su vivienda.

Juntos por el Perú, partido por el que postula Alegría, ya no puede retirar al candidato de las Elecciones 2022 debido a que ya vencieron los plazos correspondientes, especificados en el cronograma electoral.

De acuerdo con el cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, el 3 agosto venció la fecha límite para el retiro y/o renuncia de las listas de candidatos por parte de las agrupaciones políticas; asimismo, hasta el 2 de septiembre se pudo excluir por otros motivos a los postulantes, como incongruencias en las hojas de vida.

Según fuentes del Jurado Nacional de Elecciones, la única posibilidad de exclusión para Alegría Varona sería si contara con una sentencia por delito doloso, ya que el plazo correspondiente se extiende hasta un día antes de los comicios solo en dicho caso.

Denuncias contra Gonzalo Alegría

El último martes 20 de septiembre, se difundió una denuncia contra el candidato Gonzalo Alegría por violencia psicológica y sexual contra su hijo. Así lo reveló el portal Nativa, con base en la manifestación que rindió la presunta víctima en la comisaría de Orrantía del Mar, en San Isidro.

“Me sentía muy mal, me dolía la cabeza. Llegamos hasta la Municipalidad de SJL y le pido a mi padre acostarme en el piso, ya que no me podía sostener en pie por los dolores de cabeza. Él me recriminó, me dijo que hacía mucho escándalo, que solo era firmar unos papeles. Después de eso yo me desmayé”, se lee en la manifestación.

En su declaración a la Policía, la presunta víctima también denunció que fue violentado sexualmente, ya que su padre le mostró sus genitales sin su consentimiento y le propuso mantener relaciones sexuales.

Por otro lado, también se reveló que dos trabajadoras del hogar que laboraban para la esposa de Alegría denunciaron al candidato a la alcaldía por agresión cuando todavía se encontraban bajo contrato. Una de las denunciantes manifestó que fueron agredidas por Alegría, quien incluso llegó a empujarla contra una puerta y despojarla de su celular.