Gonzalo Alegría no se retirará de campaña electoral pese a denuncias de violencia

Sigue en carrera. Gonzalo Alegría, candidato de Juntos por el Perú a la Municipalidad de Lima, aseguró que continuará con su campaña en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 . Esto, luego de que el portal web Nativa difundiera una denuncia por un presunto acto de violencia en contra de su hijo en el 2021.

Durante una entrevista en canal N, Alegría Varona volvió a negar las denuncias hechas por daños psicológicos y sexuales, así como los maltratos que habría tenido hacia dos trabajadoras del hogar entre el 2017 y 2018, tal como consta en partes policiales.

“Aquí la cosa es muy clara, recogen una falsa manifestación y luego dicen que viene de una denuncia que se archivó . Esa denuncia fue porque yo no quería abrirle a mi hijo un local de campaña”, manifestó. Seguidamente, al ser consultado si estas denuncias pueden hacer que se retire de los comicios, dijo: “ Para nada me voy a retirar ”.

En otro momento, el también hijo del reconocido escritor Ciro Alegría mencionó que va subiendo en las encuestas pese a las denuncias policiales por violencia registradas en la comisaría de Orrantia, en San Isidro.

“ Desde hace tres semanas estoy subiendo en las encuestas diciendo la verdad, por eso estoy tercero . Ustedes (la prensa) han cogido un problema familiar insignificante y lo elevan a una violación . Lo más triste es que se han inventado (las denuncias)”, expresó el economista.

En ese sentido, Gonzalo Alegría presentó un documento y mostró unas supuestas disculpas que hizo su hijo diciendo que “fue manipulado por su madre”. “Mi hijo tiene problemas psicológicos. Llegué a un acuerdo con mi hijo cuando él me pidió disculpas para borrar eso porque fue manipulado ”, añadió.

Para el aspirante a la alcaldía de Lima, las denuncias se tratarían de “un intento de los medios de ridiculizarlo”. De igual manera, volvió a negar que exista un antecedente de violencia pese a las declaraciones dadas por la abogada de su hijo, Brenda Álvarez Álvarez.