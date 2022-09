Elecciones 2022: ¿quién es Yuri Castro, el candidato de Perú Libre que aspira a la alcaldía de Lima?

El candidato a la alcaldía de Lima Yuri Castro es uno de los nuevos rostros de Perú Libre en estas Elecciones Municipales 2022. Compite junto a Daniel Urresti, Rafael López Aliaga, George Forsyth, Elizabeth León, Gonzalo Alegría y Omar Chehade.

Castro es docente y, desde el 2021, parlamentario andino por el partido que dirige el investigado Vladimir Cerrón; sin embargo, su candidatura se ha visto plagada de rencillas al interior de su organización política y frente al JNE, por lo que es importante revisar su procedencia, antecedentes y otros datos importantes. A continuación, un recuento de todos los datos.

¿Quién es Yuri Castro?

Con 43 años de edad, Yuri Castro Romero postula al sillón municipal en representación del partido Perú Libre. Su carrera política inició recién en el 2021 y, antes de incursionar en las campañas electorales, Castro Romero ejerció la docencia escolar por casi ocho años en diferentes instituciones educativas, desde el 2015 hasta la actualidad.

Además, tiene un bachiller en derecho por la Universidad José Carlos Mariátegui. En el 2016, cursó estudios de posgrado de Gestión Pública en la Universidad Nacional de Huancavelica; no obstante, estos estudios no fueron culminados.

Antecedentes de Yuri Castro

La vinculación de Castro Romero con el grupo político de Vladimir Cerrón data desde octubre del 2017, fecha en la que Perú Libre lo incluyó como miembro del padrón de afiliados. Cabe mencionar que este presentó su solicitud en febrero del 2013, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Militancia de Castro Romero data del 2017.

Esta no es la primera vez que el candidato aspira a un puesto de elección popular. En el 2021, también con el partido de Perú Libre, Yuri Castro tentó al cargo de representante de su organización política ante el Parlamento Andino.

No obstante, en la actualidad, ha puesto en pausa sus funciones durante la campaña electoral por la Municipalidad de Lima.

Castro Romero no registra denuncias abiertas por delitos dolosos ni antecedentes pendientes por incumplimiento de obligaciones laborales o contractuales; sin embargo, sí cuenta con una acusación archivada por acoso sexual.

La pugna de Yuri Castro por la candidatura a la alcaldía de Lima

La llegada de Castro a la carrera electoral municipal fue, desde un inicio, accidentada. A finales de junio de este año, Zaira Arias y Noel Jaimes Tarazona presentaron una denuncia ante la Fiscalía y el JNE. Ellos señalaban a Castro de ser el presunto responsable de haber falsificado sus firmas e incluirlos en la lista de regidores sin su consentimiento.

Denuncia Zaira Arias.

Tras la denuncia, el partido de Perú Libre resolvió expulsar a Arias y a Tarazona. Y, aunque se interpuso una tacha ante el JNE por la candidatura de Castro, esta fue anulada un mes después. Esto, luego de que José Garro Díaz, personero legal del partido, apelara ante la resolución de exclusión que se emitió.

La denuncia de acoso sexual contra Yuri Castro

En el año 2018, se ingresó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación en su contra por el delito de proposición a niños y/o adolescentes con fines sexuales. Es acusado de haber realizado pedidos sugerentes por WhatsApp a una menor de edad que era su alumna.

La acusación, que fue interpuesta por la madre de la menor ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, en septiembre del 2018, fue archivada en el 2020.

Cuando se le consultó al candidato sobre este caso, Castro Romero negó tener conocimiento alguno.

Denuncia Yuri Castro.

“No había tenido conocimiento sobre esto. Me enteré en campaña porque nunca me notificaron. Tomé conocimiento y me enteré que era una denuncia archivada. No se ha podido corroborar. Niego rotundamente eso”, aseveró en entrevista para La República.

¿Cuáles son las propuestas del candidato de Perú Libre?

Estas son las principales propuestas del candidato a la alcaldía de Lima por el partido del Lápiz: