Yuri Castro: “Lima ha tenido demasiado técnico de escritorio”

Como candidato del partido que llevó a Palacio de Gobierno a Pedro Castillo, Yuri Castro pretende que los vecinos de Lima lo vean como alguien que no será como los recientes alcaldes de Lima que se enfrentaban con el jefe del Ejecutivo. Sabe que el conflicto permanente no ayuda al vecino.

—¿Por qué quiere ser alcalde de Lima?

—Estoy cansado de que mientan al vecino y ofrezcan cosas que no se pueden cumplir o que ni siquiera son de competencia del alcalde. Hemos preparado un plan de gobierno en donde le decimos al vecino: “Esto es lo que se puede hacer, lo otro es cuento chino”.

—¿Cómo piensa enfrentar la inseguridad ciudadana?

—Tenemos que trabajar de la mano con el Ministerio del Interior. También queremos que los ciudadanos puedan acudir a una sola central de comunicación. Otra propuesta que planteamos es una Escuela de Serenazgo, que tenga convenio con el Escuadrón Verde y Grupo Terna. No vamos a dar armas a los serenos. Finalmente, habrá cámaras de identificación biométrica.

—¿Cómo hacemos para que Fiscalización no solo golpee a los vendedores informales?

—Lastimosamente, esa es la forma como les han enseñado a trabajar. Por eso es muy importante que el sereno ayude a los ciudadanos y que los fiscalizadores sean reordenados. Vamos a convertir a los emprendedores en formales. Ellos necesitan asesoría.

—¿Qué hará para ordenar el tránsito sin afectar la ATU?

—Se debe trabajar de la mano. Proponemos semáforos inteligentes en toda la capital. Los giros a la izquierda no deberían estar prohibidos.

—¿La solución es más cemento en la ciudad?

—Estoy más preocupado en que se terminen las obras pendientes, con eso haríamos muchísimo. Terminar la Vía Expresa y apalancar la autopista Ramiro Prialé. Lo que le falta a Lima es liderazgo político. Lima ha tenido demasiado técnico de escritorio.

—¿Tiene algún plan para las ollas comunes?

—Debemos seguir trabajando con el Midis. Lo que pasa es que los alcaldes se terminan peleando con el Ejecutivo y por ello los planes no se ejecutan. Lo más importante es que en esta elección los ciudadanos entiendan quiénes van a concertar.

—El 2018 lo denunciaron por acoso sexual a una menor...

—He sido profesor muchos años. No había tenido conocimiento sobre esto. Me enteré en campaña porque nunca me notificaron. Tomé conocimiento y me enteré de que era una denuncia archivada. No se ha podido corroborar.

—¿Esto nunca ocurrió?

—Niego rotundamente eso, por ello la Fiscalía no abrió investigación. Lo manifestado en ese momento no ha tenido ningún proceso. Puedes buscar en los antecedentes y no tengo.

—Vladimir Cerrón recibe S/12.500 como sueldo con fondos de la ONPE. ¿No contradice su discurso usual?

Las palabras del Dr. Vladimir Cerrón son eso, sus palabras y opiniones. Él ha sido médico, si vamos a decir que vive del Estado, toda su vida ha vivido del Estado. Ha sido un servidor público. Él ahora cumple una función con el partido, cosa que no es ni el primero ni el único ni el último. Los dirigentes y partidos tienen que fortalecerse y para eso necesitas a gente trabajando 24/7. Podríamos decir que vive del partido, mas no del Estado.