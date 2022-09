Elecciones 2022: gastos de partidos políticos en la mira por mal uso

Los gastos de los partidos políticos vuelven a despertar cuestionamientos por el mal uso que se percibe especialmente sobre el dinero que reciben del Estado. La ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electoral) ya empezó a indagar casos de presunto abuso de los fondos que las organizaciones políticas han recibido del financiamiento público.

“Se ha detectado que algunas organizaciones políticas habrían utilizado este financiamiento para fines diferentes a los señalados por la Ley de Organizaciones Políticas, por lo que nos encontramos en investigaciones previas para la verificación”, dijo el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, ante la prensa.

Los partidos políticos reciben dinero del Estado cuando en elecciones consiguen tener representantes en el Congreso; es decir, parlamentarios. El monto que recibe cada organización política es proporcional al tamaño de su representación obtenida en proceso electoral.

Hasta la mitad de este financiamiento público, en cada partido, puede gastarse en funcionamiento ordinario, como compra de bienes y contratación de personal y servicios. A su vez, no menos de la mitad de lo recibido debe financiar actividades de formación, capacitación y de investigación.

Servicio. Flores cobró al fujimorismo más de 10.000 soles. Foto: Antonio Melgarejo / La República

El Estado debe dar este dinero en un plazo de cinco años.

Los partidos Perú Libre y Fuerza Popular fueron los más beneficiados en las últimas elecciones generales. A la organización del lápiz le corresponde recibir del Estado 10 millones 756 mil 396 soles hasta el año 2026. Al partido fujimorista le tocan 9 millones 575 mil 305 soles en este mismo quinquenio.

Perú Libre ha reportado a la ONPE, entre los gastos que hace con financiamiento público, que paga un sueldo a su líder máximo, Vladimir Cerrón, de cerca de 13.000 soles mensuales. También reciben salario las dirigentas Ana María Córdova, Sherezade Méndez y Blanca Romero, reconocidas cerronistas.

“No conozco a nadie que no viva del Estado, ni el que se crea más privado que nadie. Los medios dicen te pago con ‘mis impuestos’, como si uno no pagara impuestos y quizá más de los que critican. La hipocresía funciona en los incautos, pero no para los entendidos”, tuiteó Cerrón al conocerse el sueldo que recibe de su partido, por un reportaje del programa ‘Punto final’, de la emisora Latina.

Fuerza Popular reportó pagos de sueldos con financiamiento público a dirigentas como Carmela Paucará y Adriana Tarazona, coprocesadas con Keiko Fujimori, y Pier Figari.

Otro caso cuestionado es una consultoría que paga el partido Renovación Popular, con el financiamiento público, a Julio Gagó, jefe de campaña de su candidato Rafael López Aliaga.

Además, Somos Perú también abona un salario con financiamiento público a la presidenta del partido, Patricia Li.

Millonario fraude

Según el reporte de gastos del financiamiento privado de Fuerza Popular, su estrategia de un inexistente fraude electoral contra la proclamación presidencial de Pedro Castillo costó un millón 507 mil 200 soles.

Un 85% de ese gasto es pago de tasas para impugnar actas electorales. El resto se destinó a la revisión de actas, cotejo de firmas, asesorías legales, búsquedas en el Reniec (identificaciones) y compra de polos.

La abogada y política Lourdes Flores recibió por su servicio al fujimorismo 10.744 soles. También se consignó pagos a Giulliana Loza, abogada de Keiko, y a Shirley Montenegro, hoy asesora de la congresista Rosangella Barbarán. En 2019, Montenegro fue señalada por el extesorero ‘naranja’ Luis Mejía Lecca como una de quienes seleccionó documentos vinculados a aportes de la campaña del 2016 que fueron incinerados en casa de Ana Herz, exdirigenta de FP y amiga íntima de Keiko.

Keiko Fujimori no aparece con sueldo del partido en estos reportes, pese a que antes, en un proceso judicial, ella presentó recibos de salarios que habría recibido de Fuerza Popular.

Reacciones

Guido Bellido, congresista de Perú Libre

“No conocemos al detalle las decisiones de cómo se han tomado esas determinaciones. Debe existir una normatividad. Lo que nosotros rápidamente debemos hacer, y corresponde, es pedir una explicación”.

Fernando Tuesta, politólogo, exjefe de ONPE

“El financiamiento público directo a los partidos es dinero que nace de los impuestos que pagamos los ciudadanos. El problema no es que se les entregue aportes públicos, sino que los usen mal”.

Cerronismo rentado

Jefe de Perú Libre tiene sueldo con dinero que viene del Estado. En el fujimorismo, pago a Lourdes Flores se reportó como financiamiento privado.

Infografía La República