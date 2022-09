Nos encontramos a puertas de que se realicen las Elecciones Regionales y Municipales 2022. En este contexto, miles de peruanos y peruanas tomarán un rol importante durante este proceso, ser miembros de mesa.

En esa línea, algunos por motivos de fuerza mayor no podrán desarrollar la labor encomendada, por lo que deben pagar una multa; no obstante, hay excepciones en las que puedes no cumplir este deber cívico y realizar el pago asignado. En la siguiente nota de La República conoce todo lo que tienes que saber del tema.

Elecciones 2022: ¿cuáles son las excepciones para no ser miembro de mesa?

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) las excepciones para no ser miembro de mesa pueden ser las siguientes:

Ausentarte del territorio de la República.

Ser cónyuge o pariente dentro del segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, abuelos, nietos y hermanos) o afinidad (suegros, yernos, nuera, cuñados, padrastros y hermanastros) de otro miembro en tu misma mesa.

Estar temporalmente ausente de la República, de acuerdo con las relaciones correspondientes que remita el Reniec.

Ser un miembro en actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que realiza actividades relacionadas con el desarrollo de los procesos electorales.

Ser un miembro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Ser funcionario o empleado de la ONPE y JNE.

Ser un miembro del Ministerio Público que, durante la jornada electoral, realiza funciones relacionadas con la prevención e investigación de los delitos electorales.

Ser un funcionario de la Defensoría del Pueblo que realiza supervisión electoral.

Ser una autoridad política.

Ser un ciudadano mayor de 65 años.

Ser una autoridad o representante proveniente de elección popular.

Tener notorio o grave impedimento físico o mental.

Ser madre gestante o madre lactante.

Ser población vulnerable frente a la COVID-19. (personas con hipertensión arterial, diabetes mellitus, tipo 1 y tipo 2, obesidad de IMC mayor o igual a 30, afecciones cardíacas, como insuficiencia cardiaca, enfermedad de las arterias coronarias o miocardiopatías, enfermedad pulmonar crónica, como enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC), fibrosis quística, fibrosis pulmonar; hipertensión pulmonar, asma grave o no controlada).

Personas con cáncer, síndrome de Down, VIH.

Personas con hijos menores o igual de 2 años previos a la fecha de elección.

Receptores de trasplante de órganos sólidos o células madres sanguíneas.

Ser un promotor de la consulta popular (en caso de revocatoria).

Ser un personero de la autoridad sometida a consulta popular (en caso de revocatoria).

Ser un personero de las organizaciones políticas a las cuales pertenecen las autoridades sujetas a la consulta (en caso de revocatoria).

Ser un personero de los promotores de la consulta popular (en caso de revocatoria).

¿Hay otros casos?

Sí. Si fuiste elegido como miembro de mesa y por temas de salud no puedes cumplir con tu deber electoral, deberás tramitar una justificación. Estos son algunos motivos:

Discapacidad física, mental, sensorial o intelectual.

Internado en centros de rehabilitación.

Elecciones 2022: ¿hasta cuándo tengo plazo para ser excusado de ser miembro de mesa?

La ONPE señaló que si fuiste elegido como miembro de mesa, tendrás hasta cinco días hábiles luego de la publicación definitiva del listado para presentar una excusa.

¿Cuáles son los requisitos para presentar la excusa?

Presentar el formulario P2 (Excusa o Justificación).

Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI)

Documentos que prueben tu excusa

Realizar el pado de S/ 12,60 en la cuenta corriente 00-000-282928 del Banco de la Nación o vía Págalo.pe al código 03836.

Presentar la excusa en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) donde saliste sorteado o la sede central de la ONPE, ubicada en Jr. Washington 1894, Cercado de Lima, Lima.

Ten en cuenta que si hay observaciones, tienes dos días hábiles para agregar o corregir tu documentación.

ONPE: ¿cuánto es la multa por no votar?

Si vives en un distrito no pobre es S/ 92,00

Si vives en un distrito pobre es S/ 46,00

Si vives en un distrito pobre extremo es S/ 23,00

Por no asistir como miembro de mesa es S/ 230,00

Por negarte a conformar la mesa electoral es S/ 230,00.

¿Cómo saber si eres miembro de mesa 2022?