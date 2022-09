Elecciones 2022 EN VIVO: ¿cómo saber cuál es mi local de votación y si soy miembro de mesa, según la ONPE?

A menos de un mes para las elecciones 2022, hay una gran parte de la ciudadanía que todavía no conoce a qué local de votación acudir, si es miembro de mesa o si debería ir en un horario determinado. En esta nota te aclaramos esta y más dudas con información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

¿Sabías que ya se publicaron todos los centros de sufragio para que los más de 25 millones de ciudadanos puedan votar? En esta ocasión, el 2 de octubre se escogerá a alcaldes y gobernadores regionales.

Miembros de mesa en elecciones 2022: ¿cómo presentar justificación por no cumplir el cargo? Si por diferentes motivos no puedes ser miembro de mesa en las elecciones regionales y muncipales del 2 de octubre, la ONPE habilitó una página en la que podrás presentar tu justificación. De esta manera, no tendrás que pagar multa alguna. De acuerdo con el cronograma de la ONPE, los ciudadanos que salieron elegidos como miembros de mesa y por temas de salud no podrán cumplir con el deber electoral, deberán tramitar su justificación hasta cinco días calendario antes del día de los comicios, es decir, tienen plazo hasta el martes 27 de septiembre. Los motivos por los que se puede presentar esta excusa son los siguientes: - Discapacidad física, mental, sensorial o intelectual. - Internado en centros de rehabilitación. Para ello deberás de descargar y llenar el formulario de la ONPE AQUÍ. Elecciones 2022: ¿qué es la ley seca y cuándo inicia? La ley seca es una restricción que dispusieron las autoridades para evitar que durante las elecciones en Perú ocurra algún tipo de percance por el comportamiento errado de un ciudadano. ¿Desde cuándo inicia la ley seca para las elecciones del 2 de octubre de 2022? No está permitido el expendio de bebidas alcohólicas desde las 8.00 a. m. del sábado 1 de octubre, con la finalidad de que la ciudadanía acuda, sin problema alguno, a sufragar el domingo 2 de octubre. Elecciones Regionales y Municipales: ¿cuándo y a qué hora termina la ley seca? Según el JNE, la ley seca culmina el lunes 3 de octubre a las 8.00 a. m.

Miembro de mesa: ¿cuál es el link para saber si fui elegido y dónde votaré en las elecciones 2022?

La ONPE habilitó la página web Consulta Electoral (https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/), en la que la ciudadanía puede saber el local en el que votará y si fue elegido como miembro de mesa. Lo único que debes de hacer es digitar tu número de DNI.

Una vez adentro de la página, podrás ver el colegio o local de sufragio y más detalles, como pabellón, piso, aula e incluso número de mesa de sufragio. En el caso de ser miembro de mesa, te aparecerá la opción de descargar tu credencial y capacitarte.

Elecciones 2022: ¿cuánto es la multa para los miembros de mesa que no cumplan su función?

¿Eres miembro de mesa y no acudirás a cumplir tu deber ciudadano? Piénsalo nuevamente, ya que podrías ser multado dos veces: una por no ir a votar y otra por no ser miembro de mesa.

Multa por no cumplir como miembro de mesa

Titulares y suplentes: S/ 230.

Multa por no votar

Depende de la clasificación económica del distrito en el que sufragues

Distrito no pobre: S/ 92

Distrito con pobre: S/ 46

Distrito con extrema pobreza: S/ 23.

Entonces, podrías pagar hasta 322 soles por un día en el que faltarías a tu deber. Por el contrario, por ser miembro de mesa en las elecciones regionales y municipales 2022, la ONPE pagará 120 soles.

Elecciones regionales y municipales 2022: ¿en qué horario debo ir a votar este 2 de octubre?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha dispuesto un horario diferenciado para las votaciones. Ello como una medida de bioseguridad para evitar las aglomeraciones en los centros de votación en medio de la pandemia de la COVID-19.

En el caso de adultos mayores, mujeres en estado de gestación, personas con discapacidades u otro tipo de riesgo, podrán sufragar en el horario de 2.00 p. m. a 5.00 p. m.

La ONPE indicó los horarios para las demás personas de acuerdo a su último dígito de DNI.