Alberto Moreno: “Las mafias han regresado a La Victoria, pero las enfrentaremos”

Además de luchar contra la delincuencia y las mafias que manejan la informalidad, Alberto Moreno tiene como objetivo mejorar el tránsito en La Victoria, por cuyas pistas circulan 330 rutas de líneas de transporte público que contaminan la ciudad y generan tráfico.

— ¿Cuál es el principal problema en La Victoria?

— Hay varios, todos hablamos de la inseguridad, pero también podemos hablar del transporte. De 435 rutas que hay en Lima metropolitana, 330 pasan por La Victoria, contaminando nuestra ciudad y generando tráfico, pero también se ha descuidado el trabajo social con la niñez.

— También tienen el emporio comercial de Gamarra.

— No solo es Gamarra, está el Damero C (La Parada) con mayoristas de menestras, en Luna Pizarro están las bicicletas y Huamanga es la zona de pastelerías. En la av. Iquitos están los negocios de repuestos. Tenemos grandes emporios comerciales, que están siendo descuidados, no tienen seguridad y son fastidiados por el área de fiscalización para coimearlos o imponerles multas.

— ¿Forsyth logró acabar con las mafias en Gamarra?

— Cuando él (GF) estuvo combatió a las mafias dentro de la municipalidad y también de afuera. Lamentablemente, las mafias han regresado, pero no me temblará la mano para enfrentarlos de nuevo.

— ¿Qué hará para solucionar todos esos problemas planteados?

— Vengo trabajando más de 20 años en el tema de seguridad y hemos sido los primeros en poner cámaras en la comisaría de San Cosme, trabajando con los vecinos y la policía.

— Se nota un abandono en seguridad.

— Es verdad, tenemos 18 puestos de auxilio rápido y hace 15 días la Defensoría del Pueblo ha informado que están descuidados. Nosotros los vamos a activar para que trabaje la policía con el sereno de la mano. Instalaremos cámaras biométricas que no solo tienen que servir para ver cómo roban, sino para evitar que se consume el hecho delictivo.

— ¿Potenciará al serenazgo?

— El serenazgo tiene su base en la azotea del Mercado Municipal de Manco Cápac, hace su formación en la pista. Vamos a descentralizar en cuatro puntos y cada base va a tener su propio personal altamente calificado y con logística para que pueda cumplir su labor con la policía. Todas las bases tendrán su centro de monitoreo para dar seguridad en su cuadrante.

— ¿Cómo evitar la aparición de más bandas delincuenciales?

— Trabajando con la niñez y la juventud. Los menores no reciben enseñanza de valores. Hay una población de 49.000 jóvenes entre 16 y 29 años, pero no tenemos la Casa de la Juventud para hacer convenios con universidades, institutos, conseguir becas, hacer bolsas de trabajo y darle a la juventud lo que necesita.

— ¿Y lo del transporte?