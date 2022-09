Ernesto Mendoza: “La maldita grúa mete las manos a los bolsillos de los vecinos”

Ernesto Mendoza postula con el partido Somos Perú a ser burgomaestre de Miraflores. Su prioridad, asegura, será acercar la municipalidad a los vecinos. Plantea incrementar las motos para los serenazgos, una peatonalización progresiva, revisar los contratos con las grúas y respeto a los ciclistas.

— ¿Cuál será la prioridad en su gestión de resultar ganador en estas elecciones?

— Recuperar la conexión con el vecino, porque este fue dejado de lado por la gestión municipal. El centro de gravitación municipal es atender al vecino.

— ¿Por qué?

— La participación vecinal es esencial y me refiero a lazos de atención al vecino y comunicar la gestión municipal. Y una de mis propuestas es hacer los Concejos Municipales en los parques para que los vecinos escuchen a su alcalde y sus propuestas.

— ¿Hubo falta de transparencia en las últimas gestiones municipales de Miraflores?

— Las sesiones de Concejo Municipal son emitidas por redes sociales. Lo que yo busco es la participación del vecino. Por eso digo que no existe mejor forma de hacer política que con la honestidad.

— Hay denuncias de varios miraflorinos contra las grúas. ¿Qué propone al respecto?

— Considero que las grúas han venido a transformarse en un ente recaudador. La maldita grúa, como ente recaudador, mete las manos a los bolsillos de los vecinos. Ellos trabajan por comisión y eso está mal. Se han visto en la realidad muchos casos de abuso al vecino que estaciona su carro. Ese contrato se tiene que sentar a la mesa y sincerar y evitar que sea genuino.

— Sobre seguridad ciudadana, ¿cuál es su propuesta?

— La inseguridad es un problema transversal en todo el país. Miraflores tiene tres problemas: motos, luz y comisaría. Se tienen que duplicar las motos del serenazgo. Vamos a promover las comisarías itinerantes de las dos que ya tiene Miraflores, una en Santa Cruz y otra en el malecón. Y tres, el top de iluminación. Ahí donde hay luz no se roba. Nuestra propuesta es subir de intensidad los focos de Miraflores.

— ¿Tiene un plan de peatonalización del distrito?

— Miraflores como un distrito hermoso, moderno y cultural debe aspirar a ello, pero con armonía con el vecino. Se ha visto que por hacer peatonal la ciudad, creas una congestión vehicular muy fuerte. Creo que podemos apoyar y hacerlo de a pocos.

— Miraflores también tiene un problema con las ciclovías.

— Nosotros estamos a favor de las ciclovías, pero de las buenas. Actualmente, no las mantienen. Solo son la continuación de la pista pintada de rojo. Tiene que haber mantenimiento y conexión. No puede ser que pasando la Vía Expresa no haya. Todas las ciclovías están en la parte del centro.

— ¿Por qué los vecinos de Miraflores deberían apostar por usted?

— Porque presento una nueva alternativa en el distrito. Yo soy dirigente vecinal y no tengo padrinos. Mi finalidad es que el vecino vuelva a ser lo primero y tengo como modelo de alcalde a nuestro recordado Alberto Andrade.