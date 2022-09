Elizabeth León: “Esperaba más mujeres en esta contienda, debemos llamar la atención de los partidos”

— ¿Qué la motivó a postular a la alcaldía?

La vocación de servicio que está comprometida con mi carrera y la situación de desgobierno que vivimos en los distritos. Tenemos que revalorar nuestras capacidades como ciudadanos y recuperar la necesidad de ser considerados en los planes de desarrollo.

— ¿Por qué se decidió por el partido Frente de la Esperanza de Fernando Olivera?

Yo conocí al señor Olivera cuando lo vi por televisión el día que presentó los vladivideos. Comencé a seguirlo porque me gustó su valentía como ciudadano para afrontar la lucha contra la corrupción. En el 2004 me afilié a su partido del Frente Independiente Moralizador (FIM), pero no me involucré demasiado debido a que dediqué mi tiempo a mi trabajo y mis hijos.

— ¿Por qué cree que es la mejor candidata para Lima?

Porque nuestras propuestas son aterrizables, tenemos un equipo de trabajo comprometido con llevar adelante nuestras iniciativas. Soy ingeniera civil y puedo garantizar que hay 150 ingenieros listos y capacitados para gobernar Lima. Los mejores profesionales tienen que tener las competencias para llevar a cabo la reforma y el cambio.

— ¿Cuál es su opinión sobre ser la única candidata mujer a la alcaldía de Lima?

Tengo el compromiso de reivindicar la trayectoria que tuvo la última alcaldesa, quien no dejó un buen recuerdo. Esperaba que más mujeres formen parte de esta contienda electoral, debemos llamar la atención de los partidos para que incluyan a más mujeres en sus listas.

— ¿Cómo reducir la inseguridad de las mujeres limeñas y ayudar a las víctimas de abuso?

No vamos a esperar a que las mujeres víctimas de un acto de violencia vengan a nosotros. Tenemos que ubicarlas antes y durante el momento del abuso. Para eso, nuestro serenazgo preventivo nos va a tener que comunicar y la especialista en protección de la mujer deberá acercarse al lugar donde ocurrió el hecho. En ese momento, la mujer se encuentra desorientada, no sabe si llorar, encerrarse o acudir a alguien. No sabe cómo llegar a la comisaría para hacer la denuncia y en muchos casos cuando llega le piden muchos exámenes, pruebas y no llega ni siquiera a presentar la denuncia.

— ¿Cree que su participación en el debate televisivo puede darle el impulso a su campaña en estas últimas semanas?

Solo el llegar al debate fue un reto que yo sentí que había cumplido. El que me conozcan ha sido otro gran paso que he tenido que asumir, eso es importante conseguir antes de presentar alguna propuesta. Yo he sido profesora en la universidad, pero es complicado pasar de 50 alumnos a 2 millones de personas viéndote en vivo. Ese momento fue un escalón muy grande a superar.

— ¿Cómo solucionar la informalidad en el transporte?

La ATU debe dejar de ser un ente que solo reprime y no soluciona nada. Nadie va a ser un eterno fiscalizador si las normas son las mismas y no se da ninguna oportunidad a los informales, quienes también tienen derecho a trabajar y formalizarse. Tenemos que darles nuevas alternativas, líneas y buses. Lo ideal es tener unidades grandes para agilizar el transporte. Pensamos crear una empresa municipal que contrate a los choferes, porque ellos quieren trabajo y no ser los asesinos de las calles, pero tiene que haber un tiempo de capacitación y control.

— ¿Qué opina de la gestión del exalcalde Jorge Muñoz?

Es cierto que su gobierno atravesó una crisis por la pandemia. Sin embargo, no es justificación para que Sisol cierre, ellos debieron liderar el tema de las pruebas rápidas y las vacunaciones. Pudieron dar un servicio adicional acompañando al Ministerio de Salud y con el personal al servicio del control epidemiológico. La salud para la Municipalidad de Lima se ha convertido en un negocio. Es una empresa que se encarga solo de alquilar consultorios. Nosotros proponemos las Farmacias de la Esperanza, con medicamentos genéricos a precio de costo y con acceso a las recetas de Sisol, Essalud y el SIS.

— ¿Cuál sería su relación con el presidente del país en caso salga electa y cuál es su postura frente a la vacancia o el adelanto de elecciones?

Puedo querer muchas cosas en bien de la ciudad, pero soy respetuosa de las normas y leyes. Seríamos gobernantes elegidos por el voto popular y eso tiene que tener un valor para nosotros. Tendré que tener un acercamiento, porque la familia presidencial vive en Palacio y seremos vecinos.

— ¿No le preocupa que el Gobierno se maneja de forma poco seria?

Probablemente por falta de conocimiento, tenemos que ser seres humanos comprensivos. Eso sí, no podríamos hacer una comunión con actos de corrupción.

— Algunos criticaron su propuesta de empadronar y geolocalizar a los extranjeros y la consideraron discriminatoria.

Esa norma va enfocada a los ciudadanos venezolanos. Nosotros hemos tenido la solidaridad de recibirlos en un momento de crisis, ellos ingresaron al país con un permiso temporal de trabajo, el cual significa solo dejar un correo como medio de comunicación con el Gobierno. La geolocalización ya la utilizamos con el programa Pensión 65, nosotros los peruanos ya estamos localizados con el DNI que tiene nuestra dirección. Los ciudadanos extranjeros deben tener un tratamiento similar. No todos son delincuentes, pero hay una minoría que sí lo es.

— Tiene un diplomado en gestión de desastres. ¿Eso es un plus ante una posible catástrofe durante su mandato?

El gobernante debe tener una visión de gestión de riesgos. La inversión de Lima nunca ha tenido en cuenta un posible huaico, terremoto u otro tipo de desastre. El alcalde provincial tiene competencias para intervenir en el primer momento, desde que ocurre la emergencia hasta manejar y distribuir la ayuda humanitaria y ayudar con la ubicación de los heridos y los muertos. Si el tema es mayor, ya es facultad del Ejecutivo.