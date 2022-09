Elecciones 2022: un debate con más ataques que propuestas

Omar Chehade, APP

El candidato de Alianza para el Progreso planteó una escuela de serenazgos para prevenir y combatir la delincuencia en Lima. Asimismo, propuso crear un módulo de atención para mujeres violadas.

Respecto al tránsito urbano, Chehade pretende “pacificar Lima, democratizarla”. Priorizará el transporte del peatón. Le interesa replicar el plan Pico y Placa aplicado en México al transporte pesado.

De igual forma propuso designar a los colectiveros como “complemento del sistema público de transporte”. No obstante, evitó referirse a las presuntas mafias que dominan este sector. Por otro lado, expresó su solidaridad con los mototaxistas, asegurando que durante una hipotética gestión suya, se priorizará su formalización a los conductores dedicados a este transporte.

“Yo no tengo rabo de paja, tengo las manos limpias, mis manos no están manchadas de sangre, yo no debo tributos, y por eso quiero trabajar por Lima para luchar contra la inseguridad ciudadana, recuperar los hospitales de la Solidaridad y dar un millón de empleos a los capitalinos”, prometió Chehade.

Daniel Urresti, Podemos Perú

En su primera aparición en un debate, el candidato de Podemos Perú insistió en que la seguridad ciudadana será una de las principales preocupaciones de su gestión. Anunció que gastaría un total de 160 millones de soles, la mayoría del presupuesto de la Municipalidad de Lima en equipamiento para las fuerzas del orden, que incluyen la equipación de mil agentes terna, la reubicación de operadores de justicia en un megacomplejo y anunció un plan consistente en “llenar las cárceles de ‘choros’”. Como solución a los problemas de transporte, dijo que los regidores de su partido apoyarán propuestas que mejoren el tránsito en la capital. Su debut en los debates fue aprovechado por candidatos como Rafael López Aliaga y George Forsyth, quienes recordaron sus investigaciones pendientes respecto al caso de Hugo Bustíos. Su participación se dividió entre respuestas y críticas hacia sus detractores y amenazas de difamación en contra de las acusaciones.

En materia de seguridad ciudadana aseguró que su eventual gestión capturará 200 delincuentes por día y contratará mil agentes terna.

Rafael López Aliaga, Renovación Popular

El candidato se enfocó en atacar a su contrincante de Podemos Perú, Daniel Urresti, quien es investigado por la muerte del periodista Hugo Bustíos. Sin embargo, cabe recordar que el partido de Rafael López Aliaga tiene como postulante a la alcaldía de San Borja al coronel Marco Álvarez, acusado por la desaparición forzada de Lucho Manrique Escobar en Huancavelica, en 1990, según el abogado de IDL, Carlos Rivera.

López Aliaga, además, otra vez citando su “experiencia”, invocó a la muerte del presidente Pedro Castillo y prometió alargar las rutas del Metropolitano para articularlo con el Metro de Lima.

“Seré recordado como el alcalde de los cerros”, manifestó en su argumentación.

Alentó la privatización de las cámaras de seguridad en la capital. Y citó películas de acción para explicar su estrategia contra la delincuencia. Se refirió al concepto de “comisaría mayor”, que consiste en reunir al serenazgo, Poder Judicial y demás instituciones.

En tanto, prometió un shock de inversiones y con ello crear el Comité de Seguridad Ciudadana, integrado por la Policía y la Fiscalía.

Elizabeth León, Frente Esperanza

Planteó impulsar un proyecto de reforma constitucional para que se retorne a la especialización de la Policía y que esta sea debidamente articulada con el serenazgo. Prometió que habrá cámaras con reconocimiento facial, intervención en escuela de padres y apoyar a los tutores.

Asimismo, la candidata de Frente Esperanza adelantó que su eventual gestión de burgomaestra empadronará a todos los ciudadanos extranjeros que vivan en la capital.

Dijo que reconocerá a las 800 ollas comunes que no son apoyadas por los gobiernos distritales. “Son esas madres las que con mucho esfuerzo tratan de buscar ese alimento”, dijo.

Anunció que reformará el Sisol y que todos los medicamentos estarán disponibles para los limeños.

Prometió que los ambulantes serán llamados con ‘Emprendedores de la calle’ y que cesarán los abusos contra ellos. “Quiero tener una Lima donde las madres tengamos alimentos para sostener nuestras familias y los emprendedores tengan un lugar con salubridad”, manifestó.

George Forsyth, Somos Perú

El candidato de Somos Perú prefirió iniciar el debate cuestionando a Daniel Urresti por no haber participado en debates previos a la alcaldía. Los principales cuestionamientos hacia el exfutbolista giraron en torno a su salida temprana de la alcaldía de La Victoria.

Las propuestas de Forsyth no fueron tan sustanciales respecto a seguridad ciudadana y criticó la intención de López Aliaga y de Urresti por adquirir más equipamiento para la Policía Nacional. Forsyth también insistió en la propuesta de uniformización de los semáforos y la adquisición de semáforos inteligentes, aunque no especificó cómo lo haría. De la misma manera, se refirió a la señalización e inclusión vial, con la implementación de sistemas braille, pero sin dar detalles de cómo serían implementados estos cambios.

En el aspecto de desarrollo social, mencionó que les brindaría apoyo a las ollas comunes; sin embargo, no especificó qué políticas se tomarían para ejecutar tal propuesta. “Quiero hacer un compromiso y un pacto de no entregar nuestra ciudad al populismo”, dijo.

Yuri Castro, Perú Libre

La participación del candidato de Perú Libre pasó desapercibida en cuanto a temas de propuestas. Para temas de seguridad ciudadana señaló que reforzaría la seguridad en las zonas más preocupantes en la capital y aseguró que mantendría el funcionamiento de las cámaras de seguridad cercanas al Palacio, con el objetivo de que no vuelvan a suceder hechos como los de Inti y Bryan.

Las principales críticas hacia el candidato giraron en torno a su partido, que llevó al presidente Pedro Castillo al Gobierno.

Ante ello, el candidato pidió a sus votantes “dejar en el pasado algunos errores del partido” en referencia a la filiación que mantenía el mandatario con el partido que representa. Como solución a temas de transporte, señaló brevemente la implementación de ciclovías y la culminación de obras como el Metro de Lima y el Metropolitano.

A nivel de desarrollo social mostró su apoyo a las ollas comunes al igual que el resto de candidatos, pero tampoco profundizó en cómo sería reflejada esta ayuda ante las lideresas que representan esta iniciativa.

Gonzalo Alegría, Juntos por el Perú

El candidato de Juntos por el Perú mantuvo una serie de roces con el candidato George Forsyth, a quien le cuestionó su falta de gestión en la municipalidad de La Victoria. Además de calificarlo como un candidato “inconstante que no justifica los errores de su gestión”.

Entre sus principales propuestas para el tema de transporte urbano está la de retirar la licencia del Metro de Lima y la culminación de las autopistas Ramiro Prialé y la Panamericana, dos vías que calificó como importantes para la solución de los problemas de tránsito.

En cuanto a propuestas para desarrollo social, señaló que su gestión se centraría en la inversión privada y pública para el desarrollo de propuestas sociales. Alegría también hizo énfasis en su experiencia a nivel profesional y sus estudios. Se comparó con Rafael López Aliaga al precisar que el candidato de Renovación Popular solo había realizado sus estudios hasta el grado de bachiller.

“Nosotros estamos trabajando para los pobladores, por un cambio necesario”, resaltó.