Este 2 de octubre se celebrarán las Elecciones Municipales y uno de los nombres que viene tomando protagonismo para la alcaldía de Lima Metropolitana es el de Elizabeth León, candidata por el partido Frente Esperanza y única mujer entre las personas que postulan al cargo.

Su participación en el debate electoral la puso en la palestra, debido a que destacó por enfocarse en sus propuestas y evitar el ataque a sus contrincantes. Tras su performance, se hizo tendencia en redes sociales, donde una gran cantidad de usuarios señalaron que no la conocían, pero sus antecedentes y el mensaje transmitido fueron suficientes para considerar darle su voto.

No es de sorprender que la candidata sea desconocida para la mayoría. De hecho, la última encuesta de Ipsos le dio un 2% de intención de voto. No obstante, León Chinchay aún tiene chances de remontar en las últimas semanas.

¿Quién es Elizabeth León Chinchay?

Elizabeth León nació un 23 de abril de 1966. Cuenta con el título de Ingeniera civil por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Además, posee dos maestrías, una en Hidráulica en la UNI y otra en Gestión de riesgos y desastres en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

Es una de las fundadoras del partido Frente Esperanza y antes perteneció al Frente Independiente Moralizador. Cabe señalar que ambos movimientos políticos fueron creados por Fernando Olivera.

Elizabeth León junto a Fernando Olivera durante la campaña presidencial del 2021.

León Chinchay participó en las Elecciones Generales 2022. En aquella fiesta democrática integró la lista de ‘Popi’ Olivera en el cargo de vicepresidenta. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente la candidatura de Frente Esperanza, debido a que no completaron su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Antecedentes de Elizabeth León

Cabe mencionar que Elizabeth León no registra sentencias. El Ministerio Público, además, no le ha abierto procesos, no obstante, según el portal Kuskachay, pagó dos multas por infracciones de tránsito.

¿Cuáles son las propuestas de Elizabeth León Chinchay?

Seguridad ciudadana

Elizabeth León mencionó en el debate municipal que sus medidas para combatir la delincuencia se basan en ejes fundamentales. En primer lugar, el fortalecimiento del serenazgo, el cual será especializado en tácticas preventivas, operativas e inteligencia. El segundo trata sobre la tecnología e infraestructura, punto en el que propone modernizar los servicios de videovigilancia.

El tercer eje consiste en intervenir en las escuelas de padres para brindar asesoría a las familias y tutores. Esto con el fin de detectar malas influencias en los jóvenes y promover la actividad deportiva y cultural. Por último, propuso empadronar a los ciudadanos extranjeros para ubicarlos rápidamente si cometen delitos.

Transporte público

Sobre el tránsito urbano, Elizabeth León propuso sincronizar los semáforos para crear una ‘ola verde’ que permita un transporte más fluido. Además, habló sobre la incrementación de buses con mayor capacidad de pasajeros y sacar de circulación a los vehículos que operan en la informalidad.

Candidatos a la alcaldía de Lima 2022

Omar Chehade Moya - (Alianza para el Progreso)

Gonzalo Alegría Varona - (Juntos por el Perú)

Daniel Urresti Elera - (Podemos Perú)

Rafael López Aliaga Cazorla - (Renovación Popular)

Yuri Castro Romero - (Perú Libre)

George Forsyth Sommer - (Somos Perú)

Elizabeth León Chinchay - (Frente de la Esperanza)