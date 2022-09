Rocío Pereyra: “Debemos pasar del transporte a la movilidad sostenible”

En esta entrevista, la candidata Rocío Pereyra, de Juntos por el Perú para la alcaldía de Pueblo Libre, en Lima, detalla sus propuestas para combatir la inseguridad ciudadana y la congestión vehicular. Además, propone una peatonalización progresiva en este distrito.

¿Desde hace cuántos años hace política y milita en Juntos por el Perú?

Vengo haciendo política hace más de diez años en Pueblo Libre. Comencé haciendo política barrial y luego di el salto a la política electoral. Soy servidora pública. Además, soy politóloga. Tengo esa vocación política. Yo hice política partidaria en Fuerza Ciudadana y ahora en Juntos por el Perú. Siempre me he mantenido consecuente, no como otros candidatos que paran cambiando de partido o de bandera. Nosotros más bien nos mantenemos consecuentes en la línea que siempre hemos defendido. Si los vecinos nos dan la confianza, vamos a darle un distrito más seguro y cultural.

¿Cuál es el punto más urgente para atender?

En Pueblo Libre ya sabemos la forma más común de delincuencia: el raqueteo, el famoso robo al paso. Viene una moto y te arrancha un celular. Además ya sabemos cuáles son los puntos críticos, donde siempre te asaltan: paraderos oscuros, zonas mal iluminadas, el límite del distrito con otros como Breña o Magdalena. Lo que nosotros planteamos es tener una intervención integral, que pasa por mejorar la iluminación. Se ha comprobado que sitios más iluminados son sitios más seguros y vamos a aumentar las cámaras de videovigilancia.

¿Aumentará el número de serenos en el distrito?

Creo que sí porque hay un déficit. Pero además del número, es la calidad. Lo que nosotros planteamos es profesionalizar el rol del serenazgo. Eso pasa seleccionándolos y capacitándolos. También hay que capacitarlos sobre cómo intervenir ante el acoso callejero.

¿Qué hará con la congestión vehicular?

Pueblo Libre puede contribuir a que se pueda solucionar esta congestión que ya está identificada en varios cuellos de botella y avenidas principales del distrito. Planteamos hacer un convenio con la Municipalidad de Lima para traer inspectores que puedan controlar que los buses de transporte público paren en los paraderos que deben parar. Pero además hay que dar un salto de transporte motorizado a la movilidad sostenible. Podemos avanzar en ser un distrito más caminable, que promueve el uso de la bicicleta.

¿Tiene un plan de peatonalización similar al del Cercado de Lima?

Por supuesto. Una peatonalización progresiva de nuestro centro histórico. ¿Qué beneficios trae la peatonalización? Ayuda a la salud física y mental, dinamiza los negocios.

¿Qué servicios públicos podría brindar su gestión que se diferencia de las anteriores?

Una de nuestras propuestas es tener un centro de atención en salud 100% público. Lo vamos a hacer en coordinación con el Ministerio de Salud.