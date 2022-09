Cintya Loayza: “Hay programas de Bukele que rescato y espero implementar”

Cintya Loayza es candidata para la alcaldía de Surquillo, en Lima. Postula con Renovación Popular. Es admiradora del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y espera, de ser elegida burgomaestre, realizar una reingeniería de esta comuna y mejorar la infraestructura de este distrito.

¿Cuál será la prioridad que atenderá si llega a ser alcaldesa de Surquillo?

Dentro de los temas más urgentes está la inseguridad e infraestructura. Surquillo es un distrito pequeño con 102 mil habitantes, lo que requiere una atención inmediata en la lucha contra la delincuencia. Hay mucho desorden y corrupción. Lo que proponemos para atacar de manera efectiva es reestructurar el equipamiento que sirve para atacar la delincuencia.

¿Como qué equipamiento?

Surquillo no tiene ni 30 motos para serenos, nosotros proponemos un plan de 360 grados. Con esto vamos a permitir que el patrullaje sea más eficiente, vamos a adquirir camionetas, cámaras de reconocimiento facial, motos lineales.

¿En cuánto tiempo podremos ver resultados?

90 días. Hay procedimientos para adquirir, pero podemos hacerlo.

¿Cuántos serenos tiene Surquillo? ¿Piensa incrementarlos?

Por supuesto. Tenemos para 102 mil habitantes 190 serenos. Es más, hay que entender que parte del personal de serenazgo tiene que estar en los puntos estratégicos, en Surquillo hay 14 puntos de alerta que están vacíos, no tienen monitoreo. Se tiene que aumentar el número de serenos. Debemos ser prudentes e incrementarlo en 25%, hay que revisar también de manera proporcional. Asumir el gobierno municipal implica encontrarnos con pasivos y activos.

¿Qué propone para reducir la congestión vehicular?

El tránsito de las principales vías hace que se congestionen las transversales. Entonces, ¿qué sucede en las vías pequeñas? Los carros están estacionados en varios lados. Se puede hacer un convenio con la ATU. Hay un desorden en la movilidad vehicular y, por lo tanto, la movilidad peatonal está afectada.

¿Qué legado le gustaría dejar a Surquillo?

Surquillo carece de infraestructura para su población, no tenemos espacios adecuados y seguros, sobre todo para los adultos, no hay espacios para jóvenes, no tenemos áreas verdes para la familia, no tenemos programas para el cuidado de las mascotas, desde mi gestión trabajaré arduamente para darle infraestructura a Surquillo: el estadio Carlos Moscoso, el depósito, el cementerio y los mercados, uno que no es propiedad de Surquillo (...). Proponemos una reingeniería en el distrito. Como decía Bukele, la plata alcanza cuando no se roba.

¿Usted es admiradora del presidente de El Salvador, Nayib Bukele?

Por supuesto, hay políticas y programas de la gestión del presidente Bukele que rescato y espero implementar en Surquillo para que tenga otro rostro y sea moderno como sus distritos vecinos.