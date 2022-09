Sergio Meza: “La grúa no debe ser una herramienta para recaudar fondos”

Sergio Meza fue gerente general de la Municipalidad de Lima en la gestión del exalcalde Jorge Muñoz. Ahora aspira a ser burgomaestre con el partido Acción Popular en el distrito de Miraflores. No es partidario de las grúas y rechaza la discriminación contra los vecinos de otros distritos.

¿Qué es lo más urgente que atendería su gestión de llegar a ser alcalde?

La preocupación de los vecinos es el día a día, y más allá de las obras que nosotros vamos a realizar en nuestra gestión, lo que les ha preocupado a los vecinos es la recuperación del estándar al cual estaban acostumbrados con la gestión de Jorge Muñoz. Estamos hablando del tema de la seguridad, mejores áreas verdes y mejores servicios, que los vecinos asumían como propios. Y también las casas del adulto mayor, las actividades de cultura, la calidad de los servicios deportivos y las áreas verdes, que no están bien cuidadas. Comparando esta gestión con la anterior, el vecino dice que el alcalde no ha dado la talla. Tuvimos una mejor seguridad ciudadana en 2018.

¿Tiene evidencia de lo que sostiene?

Nuestra propuesta tiene tres ejes. Primero, el liderazgo que debe tener el alcalde en los consejos de seguridad. Eso no se ha estado haciendo en la actual gestión. El segundo tema es el número de serenos: nosotros tuvimos mil serenos, en la actualidad hay 800. Nuestra propuesta es tener 1.200 serenos a partir de enero. Las unidades móviles de seguridad están malogradas en los talleres de la avenida Angamos. Tercero, cuando hablaba de servicios de calidad, me refiero a las ambulancias, aun cuando es obligación de la municipalidad tener ambulancias, nosotros teníamos cuatro ambulancias. ¿Ahora qué pasa cuando en vez de cuatro, solo hay dos? La ambulancia no llega a los pedidos.

¿Tiene un plan de peatonalización en Miraflores?

Tenemos un plan de promoción de la actividad económica del distrito, que incluye la peatonalización de algunas calles. Las avenidas Benavides y Larco deben tener veredas más anchas. Miraflores, y sobre todo su centro, es una parte de Lima en la que a los vecinos les gusta caminar, queremos promover que la gente pueda caminar y tener zonas peatonalizadas, y donde tenemos avenidas que no se saturan con autos, poder anchas las veredas y poner más árboles.

Hay denuncias contra las grúas. ¿Qué hará al respecto?

La grúa no debe ser una herramienta para recaudar fondos de la municipalidad. La norma municipal establece que la grúa solo debe actuar cuando un carro bloquea el garaje de un edificio o una rampa. Y esos son los casos excepcionales en los que la grúa debe actuar. Vamos a tener orden. Hay castigos que no llegan a llevar el carro a la grúa. Y queremos ordenar el estacionamiento del distrito. .

Su rival de Renovación Popular, Carlos Canales, dijo que los ciudadanos que “vienen de los cerros” y “traen basura” deben ser “educados” para ingresar a los parques de Miraflores. ¿Qué opina de eso?

Somos un distrito que siempre ha recibido a los visitantes con los brazos abiertos y nos hemos caracterizado por recibir a todas las personas sin discriminación. Miraflores es una ciudad cosmopolita y todas las personas pueden sentirse cómodas y seguras.