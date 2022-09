Julio Martínez: “La Municipalidad de La Molina no está para pagar favores”

Julio Martínez García es un abogado que postula a la alcaldía del distrito de La Molina, en Lima. En esta entrevista explica sus principales propuestas, sobre todo en lucha contra la inseguridad ciudadana y la congestión vehicular, que hacen padecer diariamente a sus vecinos.

¿Cuál será su prioridad en caso llegue a ser elegido alcalde de La Molina?

El 80% de los vecinos considera que el principal problema es la inseguridad ciudadana. La Molina si se caracteriza por algo es por su tranquilidad. Pero también La Molina ha salido en diversas portadas porque hubo sicariato. Yo quiero actuar desde un nuevo frente creando el grupo terna municipal que va a perseguir al delincuente, queremos ir ahí.

¿Y cómo estará conformado?

De los 450 serenos que tiene La Molina, vamos a coger los mejores 50 para que se infiltren en la población y con la información que consigan vamos a ir a la Policía y el Ministerio Público. La PNP está preocupada en otros distritos, pero vamos a dar otra respuesta con la tecnología.

¿Cómo conseguirá eso?

Con cámaras de reconocimiento facial y así evitar que existan puntos ciegos. En un primer momento habrá 500 cámaras para llegar al final de la gestión a mil. Además, mi propuesta es poner en los celulares de los vecinos el acceso a la cámara de seguridad de su manzana.

¿Van a empadronar a los vecinos de La Molina?

Para eso vamos a generar registros totalmente identificados con declaraciones juradas. El problema es que no funcionan todas las cámaras.

¿Cuántas no funcionan?

De las 250 que dejó la gestión de Juan Zurek, solo funcionan 50. Las demás están inoperativas.

¿Qué proyecto emprenderá para evitar la congestión vehicular?

Nos siguen mintiendo con el tema del túnel (del cerro Centinela que uniría La Molina y Santiago de Surco). Durante ocho años nos mintieron. Ese túnel cuesta S/5 mil millones y es inviable. Yo propongo un paso a desnivel que cruce Evitamiento y que nos saque por el Parque de los Anillos. Esa una obra que nos costaría S/250 millones.

¿Qué opina del bypass construido en el óvalo Monitor de La Molina? ¿Sirvió para contrarrestar el tráfico vehicular?

En algo ha paliado el tema del tráfico, pero hay que hacerle una continuación. Propongo un proyecto de paso a desnivel entre las avenidas Javier Prado y La Molina. Vamos a hacer un proyecto de inversión de S/160 millones.

¿Por qué deberían votar por usted en estas elecciones?

Soy un profesional molinero. Y tengo experiencia. Yo quiero que La Molina sea un distrito moderno, la primera Smart City. Yo sé cómo hacerlo, pero, además, le ofrezco al vecino un trabajo honesto y profesionalizando la gestión pública. Que el servidor público sea medido por sus resultados.

¿Cómo lo garantizará?

Un servidor público tiene que ser permanentemente auditado por la autoridad y, si no cumple, no es eficiente, tendría que ser separado. De esta forma profesionalizamos la gestión pública. La Municipalidad de La Molina no está para pagar favores.