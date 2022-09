Elecciones 2022: si ganan, pedirán la transferencia del sector Salud

Uno de los puntos en común entre los candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) será pedir que las competencias del Ministerio de Salud (MINSA) pasen a la comuna limeña.

El candidato Gonzalo Alegría (JPP) apunta a una transferencia parcial de la competencia del Minsa, de modo tal que solo se hagan cargo de las más de 300 postas médicas.

“En la ley estamos autorizados y en la práctica ningún alcalde ha hecho nada. Lo lógico, si uno quiere hacerlo bien, es no pedir los hospitales como competencia por ahora, porque eso sí es muy complejo. Solo vamos a pedir en materia de salud las 397 postas médicas”, explicó.

Dijo que mejorará la infraestructura de las postas y convocará médicos y enfermeras para que hagan su entrenamiento y así potenciar el área materno infantil, y para nuevos servicios como nutrición, psicología y salud bucodental.

Por su parte, George Forsyth (Somos Perú) también está decidido a pedir la transferencia de salud. “Somos Perú propone que se retire la competencia directiva en temas de salud del Minsa y que la misma pase a favor de la propia MML; tal como establece la ley de bases de la descentralización”, dice su plan de gobierno.

Una vez asumida esta competencia, Forsyth tiene como principal acción reforzar el primer nivel de atención de salud. Para ello, implementará las postas con personal, remodelará su infraestructura y las aprovisionará de medicinas.

A los seis primeros meses de asumir la dirección de la salud, hará un reporte del estado situacional de todas las infraestructuras de salud en Lima para luego realizar el plan de inversiones para los siguientes años de gobierno. En el último año de gestión, se compromete a tener un sistema integrado que permita hacer un análisis de todas las enfermedades que tengan los limeños.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) también solicitará la transferencia de las competencias y funciones para dirigir la política regional de salud, incluyendo hospitales, centros de salud y postas médicas. Sin embargo, en su plan de gobierno no explica la forma en que la implementará.

Omar Chehade (Alianza para el Progreso) también coordinará el reinicio de la transferencia de los servicios de salud a la MML. En su plan de trabajo solo lo señala, pero no detalla cómo lo ejecutará. Hasta el cierre de esta edición lo llamamos para más detalles, pero dijo no poder atendernos.

Los candidatos Yuri Castro (Perú Libre), Elizabeth León (Frente de la Esperanza) y Daniel Urresti (Podemos Perú) no hacen referencia a este tema.

Una propuesta viable

Para el exministro de Salud y médico de profesión Óscar Ugarte Ubilluz, sí es viable la transferencia de salud a la municipalidad de Lima, aunque de manera progresiva.

“Sí es factible la transferencia de las funciones de salud del Minsa a la Municipalidad de Lima. Desde el punto normativo está la ley y no hay ninguna dificultad. Si no se ha hecho hasta el momento es porque las autoridades municipales no han querido desde hace 10 años”, sostuvo Ugarte. Explicó que para ello se debe transferir no solo la función sino también los recursos humanos, técnicos y el presupuesto.

“¿Por qué es factible?, porque se le pasa no solo la función sino todo aquello que permite ejecutar esta. Es decir, los recursos humanos, el presupuesto y todos los recursos técnicos para su implementación. Así como está funcionando ahora el ministerio, simplemente se corta todo eso que depende del Minsa y se pasa a la municipalidad”, indicó.

No obstante, comentó que esta transferencia debería hacerse de manera progresiva. “Lo que se recomienda es una transferencia empezando por lo menos complejo, que es el primer nivel de atención, mejor aún si va acompañado del segundo nivel que son los hospitales que tienen especialidad. Los hospitales de tercer nivel pueden quedar en el Minsa, por ahora, para que se desarrollen mejores condiciones porque eso es de más complejidad. En ese sentido, es progresivo”, indicó Ugarte.

SISOL y boticas

En cuanto a los Hospitales de la Solidaridad, los candidatos apuestan por potenciar sus servicios y crear boticas solidarias. En otros casos, se habla se crear farmacias municipales.

Así, Forsyth se compromete a incrementar la cobertura del sistema SISOL y a crear farmacias municipales con medicamentos genéricos y a bajo costo.

En tanto, Elizabeth León plantea implementar la atención virtual y un programa de medicamentos a costo social.

Daniel Urresti señala que ampliará la cobertura de las farmacias SISOL, así como la oferta de medicamentos genéricos. También López Aliaga plantea incrementar los servicios de estos hospitales municipales, los que contarán con boticas solidarias que distribuirán medicamentos genéricos a bajo costo. En tanto, Yuri Castro pondrá en marcha farmacias municipales en estos policlínicos y hará compras corporativas para tener medicamentos más baratos.

Al respecto, Ugarte afirmó que sí es posible, en tanto la municipalidad intervenga en las compras corporativas para vender medicamentos baratos, tanto en las farmacias que existen en estos hospitales y que son concesiones privadas como en las farmacias municipales.

“Hay dos caminos: primero, que se comprometan las farmacias concesionadas a vender medicamentos genéricos a bajo precio que la municipalidad adquiere por las compras corporativas o poner farmacias municipales para vender esos productos que la municipalidad ha comprado de manera corporativa”, explicó el exministro de Salud Ugarte Ubilluz.