Poder Judicial ordena admitir candidatura de Juan Carrasco a gobernador regional de Lambayeque

El Juzgado Civil Permanente de Lambayeque ordenó que la fórmula regional de Juntos por el Perú (JP), que tiene a Juan Carrasco como candidato a gobernador de Lambayeque y Giuliana Odar para vicegobernadora, debe mantenerse en condición de admitido. No obstante, el juez Ronal Saavedra hizo hincapié que esta medida regirá hasta que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronuncie sobre el recurso de apelación contra las resoluciones que declararon fundadas las tachas formuladas contra dichas postulaciones por el tema de la paridad horizontal.

Este pronunciamiento judicial se dio a consecuencia de la medida cautelar que presentó JP, luego de que el máximo organismo electoral declarara infundada la queja por denegatoria de apelación formulado por el personero legal de dicha organización contra la Resolución n.° 01333, que emitió el Jurado Electoral Especial de Chiclayo (JEECH).

Con el Auto n.° 1, el JNE respaldó lo emitido por este último ente. Dicho documento declaró improcedente el recurso de apelación de JP respecto a la Resolución n.° 01042, del 12 de agosto del mismo año, por considerarlo extemporáneo.

El juez dejó sin efecto las resoluciones del JEECH. Foto. Rosa Quincho/La República

Análisis judicial

No obstante, el Juzgado Civil Permanente, en la Resolución n.° 1, consideró que la decisión de permitir que los candidatos de la fórmula regional de Juntos por el Perú participen en el proceso 2022 no afecta el orden público y no representa un peligro al normal desarrollo de la sociedad, menos aún limita los derechos de la ciudadanía de elegir o ser elegido. No obstante, aseveró que esta medida es hasta que el máximo organismo electoral se pronuncie respecto a la apelación a las resoluciones que declararon fundadas las tachas contra la postulación de Juan Carrasco y Giuliana Odar por incumplimiento de la paridad horizontal.

El magistrado Ronal Saavedra dejó sin efecto las resoluciones n.° 01333 y 01330, que emitió el Jurado Electoral Especial de Chiclayo y que conllevaron a que Juan Carrasco quede fuera de carrera electoral.

