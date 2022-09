Elecciones 2022: en La Libertad, candidatos tienen serios cuestionamientos

La Asociación Civil Anticorrupción Kuskachay presentó su informe electoral sobre la región La Libertad en la que se corroboran dos lamentables hechos: primero, que el cien por ciento de los candidatos a esta región norteña tienen algún tipo de cuestionamiento y por lo tanto se merecen algún corruptógono o alerta, y lo segundo que César Acuña Peralta, líder y fundador de Alianza para el Progreso (APP), es el candidato con más cuestionamientos, 67 casos, a las elecciones regionales y municipales 2022 (ERM2022).

La asociación Kuskachay elaboró un sistema de corruptógonos y alertas con los que informa al ciudadano sobre las actividades ilícitas o cuestionamientos que haya cometido su candidato regional, provincial y distrital, con base en sus investigaciones. Así, estableció corruptógonos y alertas en casos de violencia familiar, delitos sexuales, corrupción, casos de terrorismo y TID, incumplimiento de obligación familiar, muchas camisetas (transfuguismo), faltas electorales, deudas con el Estado, inconsistencia patrimonial, acciones contra la ley y acciones violentas.

“El señor César Acuña tiene denuncias por violencia contra la mujer en una comisaría en Lima, tiene una denuncia por acoso en una comisaría, dos casos de lesiones leves vinculados a violencia familiar. Exactamente tiene 67 denuncias por diversos casos entre las que hay delitos como plagio y lavado de activos. Eso sustenta nuestras alertas en violencia familiar y en casos de corrupción”, aseveró al periodismo en Trujillo el director de Kuskachay, Eduardo Herrera Velarde. A ello se suman, agregó, alertas por inconsistencia patrimonial y alertas electorales, porque también tiene sanción por parte del JNE.

Añadió que no ha visto hasta el momento, en el trabajo de Kuskachay, otra región que tenga un candidato con el número de denuncias que pesan sobre Acuña. “En Madre de Dios, en Tacna, teníamos candidatos que poseían 30 o 40 investigaciones, pero 67 no lo hemos tenido hasta ahora”, declaró.

Más denuncias

Agregó que otros postulantes a La Libertad también tienen denuncias. Sobre Elías Rodríguez, exaprista que postula por el Movimiento Regional Trabajo Más Trabajo, señaló que tiene una alerta de inconsistencia patrimonial y está encausado en delito de lavado de activos.

“Y la candidata Gabriela Lozada Baldwin tiene alerta en dudas patrimoniales. Su patrimonio es de S/150.000, pero declaró en 2021 un ingreso de 1.048. ¿Cómo sucedió? Necesitamos saber como ciudadanos”.

Añadió que la exaprista Mónica Sánchez M., del Movimiento Fortaleza Perú, tiene un patrimonio de un millón de soles y declara un ingreso mensual de S/5.000. “Y Miguel Vivanco tiene demanda por violencia física, además Mariano Yupanqui tiene investigación por falsedad. Esperamos que los candidatos esclarezcan todo esto”, concluyó.

¿Por qué no cambia la política?

Por: Eduardo Herrera, director Kuskachay

¿Cómo explicar que un candidato como Acuña esté puntero en las encuestas a La Libertad pese a tener 67 casos en Fiscalía incluyendo dos denuncias por violencia contra la mujer? El asunto es más grande que Acuña, obviamente. Este fenómeno que se repite en varias regiones como Tacna que, por ejemplo, tiene a un candidato favorito como Luis Torres que está con prisión domiciliaria, se debe a un tema de fondo que no queremos ver, pero está ahí: el financiamiento de campañas y de partidos.

¿Cómo se financian las campañas? Si bien oficialmente existe un sistema -a mi juicio equivocado- que limita el financiamiento privado, ya hay un ordenamiento que, simplemente, no se cumple. Las sanciones por la ONPE son muy escasas y no se genera ningún tipo de disuasión. No hay cambio de conductas. Desde esa óptica, los candidatos y partidos o movimientos (mejor dicho, franquicias electoreras), campean sin límite en una nueva forma de corrupción más fuerte y penetrante, mezclada con la pobreza y el hambre: la compra del voto.

Filtros

Peligro. El JNE y los partidos deben ser más estrictos en dar luz verde al postulante, dice Herrera. “Los partidos son el primer filtro. Un partido es una marca y la marca no se cuida: manda candidatos por popularidad o riqueza. Ese filtro no funciona y el JNE no se mete, deja a los electores sin armas para elegir”.